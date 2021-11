Bjørvika skole skulle opprinnelig stå ferdig i 2018. Så ble den utsatt til 2024. I mai ble den utsatt til 2025. Nå er den igjen utsatt, til 2026. I planen skriver byrådet at reguleringsarbeidet rundt skolen er utfordrende, og at det er grunnen til de stadige utsettelsene. I høringsuttalelsene har foreldre i området uttrykt bekymring for om barnefamilier vil flytte fra området om skolen ikke kommer opp raskest mulig.