Kjøper P-hus for å rive det

Bane Nor må skaffe ny bussparkering for buss for tog i Oslo sentrum. De har punget ut med 1 milliard kroner for Paleet P-hus.

Paleet P-hus er ikke byens vakreste. Nå skal det etter planen rives og blant annet bli buss-for-tog-terminal.

Nå nettopp

Det ligger på en av Oslos desiderte kremtomter tett ved Bjørvika. Men Paleet P-hus, nederst i Prinsens gate, har aldri vært spesielt høyt elsket. Det ni etasjers P-huset med en liten kontorfløy ble åpnet i 1986 og har de senere årene vært et av ganske få i sitt slag i indre by.

Men nå går bygningen inn i sin siste fase og vil etter hvert bli revet. Årsaken er det som skal foregå på en annen eiendom i strøket: tomten foran Børsen, som Aftenposten har skrevet mye om i det siste.