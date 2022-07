Syklister kan få grønt lys til å kjøre på rødt

Skal det være lov å sykle på rødt lys? Det kan bli aktuelt å undersøke i flere Oslo-kryss. Iallfall hvis du skal til høyre.

I Bjørvika stoppet Trine Mjølhus Jacobsen (37) på elsykkel og Martine Billing (25) på elsparkesykkel pent da de fikk rødt lys fredag ettermiddag.

9 minutter siden

– Jeg sykler ganske mye på rødt lys. Men jeg gjør en risikovurdering. Hvis det ikke kommer biler eller andre folk jeg kan treffe, tenker jeg det er uproblematisk.

Trine Mjølhus Jacobsen sykler hver dag. Ofte møter hun rødt lys i Oslos mange kryss.

At hun kan bli bøtelagt for å kjøre på rødt, var 37-åringen ikke klar over.

– Det er veldig kjipt å få den boten, mener Jacobsen.

I fjor skrev Oslo-politiet ut 288 forenklede forelegg for sykling i strid med lyssignal. Tallene gjelder også for kommunene Asker og Bærum, og bøtesatsen er 1350 kroner, opplyser politiet.

Nå kan en ny, mulig forsøksordning gjøre det lovlig å sykle på rødt lys.

Trine Mjølhus Jacobsen er veldig fornøyd med Oslo som sykkelby. Foto: Siri Øverland Eriksen 37-åringen har nettopp kjøpt ny elsykkel. Nå kan hun sykle enda flere steder enn tidligere. Foto: Siri Øverland Eriksen

– Villig til å vurdere

I noen land kan syklister kjøre til høyre selv om det er rødt lys. De kan svinge uten å komme i konflikt med bilister i kryss.

Danmark endret regelverket i 2016 etter et vellykket prøveprosjekt. I Paris har det siden 2015 vært tillatt i bestemte kryss. Skilt viser syklistene hvor det er lovlig.

Både Samferdselsdepartementet og Oslo kommune er positive til å teste noe lignende i Norge.

– Er det fornuftige og gode tiltak knyttet til å gi sykling noen fortrinn i trafikken, er vi selvfølgelig villig til å vurdere det.

Det sier statssekretær Johan Vasara (Ap) i Samferdselsdepartementet. Tidligere denne uken ga departementet Statens vegvesen et oppdrag.

Sammen med Oslo kommune skal Veivesenet undersøke om det er mulig å gjennomføre et pilotprosjekt. Hvis det går, kan det bli tillatt å sykle på rødt lys mot høyre i noen kryss.

Viktor Sokolov (35) vurderte å bruke kollektivtransport i stedet for sykkel til jobb. Fortsatt sverger han til tråsykkelen sin.

Irriterende å vente som syklist

– Jeg synes det er et veldig bra forslag. Spesielt i Oslo sentrum er det veldig mange trafikklys, sier Viktor Sokolov.

Aftenposten møter ham utenfor Deichman i Bjørvika.

Nesten daglig sykler han mellom Skøyen og jobben på Grünerløkka. 35-åringen vedgår at han har kjørt på rødt lys.

Sokolov får ikke støtte av Jacobsen selv om de begge kjører på rødt. Hun frykter konsekvenser.

– Hvis det blir lovlig, tror jeg kanskje enda flere vil kræsje. Kanskje det er bra at det ikke er lov, for noen gjør det uansett, forteller hun.

– Tror du at flere vil sykle hvis det blir lov?

– Nei. Opplevelsen blir kanskje bedre fordi du slipper å stoppe på rødt lys. Nå har jeg stoppet på fire røde lys på rappen, som jeg kjente var irriterende. Jeg tror folk respekterer rødt lys mye mindre enn i bil.

Ingen generell åpning

I en mulig pilotordning blir det viktig å ivareta fotgjengere, mener Samferdselsdepartementet.

– Her er det en rekke hensyn som må ivaretas. Trafikksikkerheten går foran alt. Det er derfor vi primært tenker oss forsøksområder i nær dialog med Oslo kommune, påpeker statssekretær Johan Vasara.

Det vil også bli sett på om andre løsninger kan bidra til å trygge syklister.

I Oslo velger flere å trosse lysreguleringen i trafikkerte kryss. Noen steder kan det bli tillatt for enkelte.

– Når kan prøveprosjektet starte?

– Det har vi ikke noen tidsfrist for. Dette er noe som må komme frem i dialogen mellom Statens vegvesen og Oslo kommune, sier Vasara.

Hvis resultatene i Oslo er positive, kan ordningen bli utvidet.

– Da er det igjen etter grundige vurderinger med kommunen og Statens vegvesen. Det blir enkeltsøknader fremfor en generell åpning.

Sparkesyklistene må vente

Selv om Veivesenet har fått mandatet, kan det bli aktuelt med avklaringer fra Samferdselsdepartementet.

Allerede nå er det imidlertid klart at elsparkesyklister må vente på grønt lys. Bare vanlige tråsykler og elsykler blir en del av pilotprosjektet om det realiseres, ifølge Vasara.

– Vil det ikke være veldig rart at de må vente når vanlige syklister kan kjøre på rødt lys?

– Det blir en vurdering man må gjøre etter hvert når man ser hvordan det arter seg, svarer han.

Samferdselsdepartementet ønsker ikke at for mange får mulighet til å kjøre på rødt.

– Det kan også tenkes at det er en veldig ryddig avgrensing at det kun er sykler.

– Hvorfor prioriteres vanlige syklister foran sparkesyklister?

– Det har noe med innretningen på regelverket. Elsparkesyklister ble omdefinert til en egen kategori 15. juni. Men det kan bli gjenstand for diskusjon senere.