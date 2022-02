For to uker siden brant det i en søppelkasse på realfagsbiblioteket. Brannen var trolig påsatt.

Tirsdag brant det på Deichman Bjørvika. Politiet sier det er for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom de to brannepisodene.

26. januar brant det på realfagbiblioteket på Universitetet i Oslo. Det ligger i Vilhelm Bjerknes' hus på Blindern.

Tirsdag kveld meldte politiet om brann på biblioteket Deichman i Bjørvika. Brannen spredte seg fra en sofa og oppover veggen, og ifølge politiet kan det tenkes at den er påsatt.

Ingen er foreløpig mistenkt eller pågrepet.

– Vi undersøker om det er blitt utført en straffbar handling og har innhentet video. I tillegg snakker vi med vitner, sier politiadvokat ved enhet sentrum Sasha Danest Ingebretsen til Aftenposten.

Det er ikke første gang det brenner på et bibliotek i Oslo i år. For nøyaktig to uker siden, natt til 26. januar, var det branntilløp også i kjelleren på relfagsbiblioteket på Blindern:

Røyk- og sotskader

Ifølge John Skogen, eiendomsdirektør ved Universitetet i Oslo, var det mest sannsynlig en påsatt brann:

– Det skjedde i en søppelbøtte på herretoalettet i underetasjen og resulterte i betydelige røyk- og sotskader.

Ingen ble skadet, og brannen ble slukket etter kort tid. Men bygget ble evakuert og stengt for sanering. Ventilasjonssystemet måtte også rengjøres.

Danest Ingebretsen sier det er for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom de to brannepisodene:

– Vårt hovedfokus er å avdekke brannårsaken på Deichman. Vi er i en helt innledende fase av etterforskningen.

Stengt ut dagen

Selve brannen på Deichman har ikke medført store skader. Men vannet fra sprinkleranlegget gjør at biblioteket må holde stengt onsdag.

Det opplyser Jørn Johansen, kommunikasjonsdirektør for Deichman, til Aftenposten.

– Det er mulig å levere bøker i en døgnåpen automat i Robert Levins gate.

Flere tusen liter vann har sluppet ut inn på hovedbiblioteket i Oslo. Onsdag formiddag jobbes det fremdeles med å begrense skadene.

Onsdag ettermiddag vil biblioteket få vite mer om omfanget av skadene. Da vil de ta en vurdering på når de kan åpne igjen, forteller Johansen.

I tredjeetasje, som er hardest berørt, er det flyttet unna en del bøker som fikk vann på seg. Per nå virker det som at bøkene stort sett er berget.

– Det ser foreløpig relativt greit ut. Vi går gjennom dette nå. Det er jo en del tusen bøker vi skal se på, sier Johansen til NTB.

Ingen personer ble skadet i brannen.