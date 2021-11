Oppgraderingen av Munchmuseet vil koste 25 millioner kroner

Tiltakene vil ikke ramme åpningstidene, ifølge Oslo kommune.

Uten nødvendige oppgraderinger frykter Munchmuseet å måtte stenge dørene for publikum.

Nå nettopp

Midt i oktober åpnet endelig Munchmuseet dørene med pomp og prakt. Men innenfor frykter museumsledelsen å måtte lukke dem igjen.

Årsaken er at kjølingen av bygget er ustabil og kan bryte sammen dersom det blir for mange besøkende i museet. Det kan fort bli skadelig for kunsten.