Oslo Krim Politiet avdekket omfattende narkotikasalg i Oslo. Slik markedsførte narkoselgerne seg. Oslo-politiet frykter at narkotikaselgerne når flere og yngre kjøpere.

7. nov. 2021 12:47 Sist oppdatert 8 minutter siden

Mot slutten av 2019 så politiet at området på og rundt Helsfyr T-banestasjon hadde utviklet seg til å bli et populært sted for kjøp og salg av narkotika. Politiet mistenkte to unge menn og satte i gang med telefonavlytting og spaning av mennene.

Slik avdekket politiet omfattende salg av hasj og kokain. Salget foregikk ved hjelp av salgstelefoner, lukkede Snapchat-grupper og flåtemeldinger. Det siste betyr at en avsender sender samme melding til mange mottagere for å nå ut til flest mulig.

De såkalte flåtemeldingene nådde potensielt mer enn 200 mottagere. Dette var et av bildene politiet mener de to mennene brukte for å nå ut til potensielle kjøpere.

– Vi ser en dreining i markedet. De som selger narkotika blir i stadig større grad mobile og etablerer mobile utsalgssteder, sier politiadvokat Philip Green til Aftenposten.