Kilde til Aftenposten: Raymond Johansen vil stille seg bak Lan Marie Berg

Tirsdag varslet Rødt at partiet støtter mistillitsforslaget mot Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Foto: Stian Lysberg Solum /NTB

Rødt støtter mistillitsforslaget mot Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Raymond Johansen vil trolig svare med kabinettsspørsmål, får Aftenposten opplyst.

15. juni 2021 10:12 Sist oppdatert nå nettopp

Oppdatert: Byrådsleder Raymond Johansen kan komme til å stille kabinettsspørsmål, sier en sentral kilde til Aftenposten.

Etter at Aftenposten publiserte opplysningene, sier sentrale kilder at det ennå ikke er tatt noen avgjørelse, og at kabinettspørsmål er ett av av flere mulige utfall. NRK og Avisa Oslo melder også at kabinettspørsmål er det sannsynlige utfallet.

Et kabinettsspørsmål betyr at hele byrådet går av dersom opposisjonen fremmer mistillit mot en av byrådene.

Etter det Aftenposten får bekreftet, er Johansen innstilt på å stille seg bak byråd Lan Marie Berg.

Det ble tirsdag klart at et flertall i bystyret ikke lenger har tillit til miljø- og samferdselsbyråden etter hennes håndtering av milliardoverskridelsene for Oslos nye vannforsyningsanlegg. Også regjeringens støtteparti Rødt vil stemme for mistillitsforslaget som er fremmet av Frp.

Det fortalte gruppeleder Eivor Evenrud under en pressekonferanse tirsdag utenfor Oslo rådhus.

Høyre, Venstre, Senterpartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har allerede sluttet seg til forslaget.

Evenrud oppfordret Berg til å trekke seg fra sin post. Men hva som skjer dersom Berg ikke trekker seg, og byrådsleder Raymond Johansen velger å kontre med et kabinettsspørsmål, vil hun foreløpig ikke svare på.

– Konsekvensen utover det blir det opp til Raymond Johansen å vurdere, sa Evenrud tirsdag.

Kjernen i saken er det enorme vannforsyningsprosjektet. Det innebærer blant annet at det skal lages en vanntunnel på 19 kilometer fra Tyrifjorden til her på Huseby, der det bygges et vannbehandlingsanlegg. Foto: Jan T. Espedal

Oppfordrer Rødt til å ikke bøye av

– Hvis Raymond stiller kabinettsspørsmål, stemmer dere fortsatt for mistillitsforslaget?

– Det kommenterer jeg ikke nå. Det kan jeg hverken avkrefte eller bekrefte, sier Evenrud til Aftenposten.

– Så sier du at om Johansen stiller kabinettsspørsmål, så vil dere ta en ny runde på mistillit?

– Man rekker ikke så mye nye runder, for det skjer rett før saken behandles. Men vi har en dialog internt. Denne saken kommer sikkert til å vurderes av byrådslederen og byråden selv i løpet av dagen, så får vi gjøre våre vurderinger, sier Evenrud.

– Du sier at da stiller det seg annerledes?

– Nei, men vi har ikke vurdert det. Vi har vurdert mistillit til byråden, sier hun.

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg sier hun håper Rødt ikke bøyer av i saken selv om Johansen skulle stille kabinettsspørsmål.

– Jeg opplever at Rødt er ganske tydelige i denne saken, så jeg håper de står ved sitt standpunkt i en slik situasjon, sier hun til Aftenposten.

Thomas Gierchksky ber byrådsleder Raymond Johansen støtte Lan Marie Berg. Foto: Olav Olsen

Johansen taus

Hverken byrådsleder Raymond Johansen, Lan Marie Berg eller Oslo MDG har så langt kommentert saken.

Johansens kommunikasjonssjef Kaia Storvik skriver i en SMS til Aftenposten at Johansen vil komme med en kommentar litt senere tirsdag.

Så sent som fredag gjentok Johansen overfor Aftenposten at han har tillit til Berg.

Gruppeleder for Oslo Ap, Frode Jacobsen, sier i en kommentar at de er uenige i Rødts vurderinger og konklusjon, og mener det ikke er grunnlag for mistillit.

«Fram til bystyrets møte i morgen vil vi diskutere nærmere hva dette betyr. Ytterligere kommentarer har jeg ikke», skriver Jakobsen i en SMS til Aftenposten.

SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll sier hun ikke mener det er grunnlag for mistillit mot Lan Marie Berg.

– Det er trist om resultatet nå blir kaos i Oslo når vi håndterer en pandemi. Nå vil vi vurdere frem mot bystyremøtet i morgen hva dette vil bety, skriver Eidsvoll i en SMS til Aftenposten.

På spørsmål om hun mener Raymond Johansen bør stille kabinettsspørsmål for å slå ring om Berg, skriver Eidsvoll at hun foreløpig ikke har noen kommentarer utover det hun allerede har skrevet.

Rødts gruppeleder i Oslo, Eivor Evenrud, på vei inn Oslo rådhus tirsdag formiddag. Foto: Olav Olsen

Milliardsprekk

Berg er ansvarlig byråd for Oslos største kostnadssprekk noensinne. I mai ble det kjent at Oslos nye vannforsyningsprosjekt blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn først anslått.

Rødt Oslos standpunkt er i hovedsak begrunnet med at partiet mener Lan Marie Berg ikke har informert bystyret godt nok.

Slik forklarte Evenrud mistilliten på tirsdagens pressekonferanse:

– Byråden har nok en gang brutt opplysningsplikten til de folkevalgte ved å informere de folkevalgte om kostnadssprekken så tidlig som mulig. Byråden har heller ikke fulgt opp bystyrets pålegg om å rapportere jevnlig om prosjektet.

Samtidig mener Rødt Oslo at Berg ikke har fulgt god forvaltningsskikk i saken.

– Bystyret har for eksempel fått to referater fra møter i desember 2020 og februar 2021. Disse referatene ble skrevet to dager før høringen 2. juni. Utover dette oppgir byråden at det ikke finnes kommunikasjon om kostnadssprekken. Ingen e-poster, ingen SMS-er, ikke ett eneste oppfølgingsspørsmål fra byråd til etat. Svært enkle og vanlige rutiner for skriftliggjøring av saksbehandling er ikke blitt fulgt av byråden i håndteringen av en investering til flere milliarder kroner, sa Evenrud tirsdag.

Fakta Oslos nye vannforsyning Prosjektet innebærer å hente vann fra Holsfjorden i Lier kommune til Huseby, vest i Oslo.

Det skal sprenges en 19 kilometer lang tunnel gjennom Lier, Hole, Bærum og til Huseby.

Under Husebyskogen skal det bygges et nytt moderne vannbehandlingsanlegg. Det skal kunne forsyne hele Oslos befolkning med rent drikkevann.

Mattilsynet har pålagt Oslo kommune å etablere forsyningen innen 1. januar 2028.

Oslos vannforsyning er ansett som svært sårbar. Nesten alle innbyggerne er avhengig av kun én vannkilde.

Prosjektet var opprinnelig anslått å koste 12, 5 milliarder kroner, men summen har økt til 17,7 milliarder kroner. Årsaken er blant annet en kraftig og uventet prisøkning i markedet, ifølge en ekstern kvalitetssikring.

Prosjektet skal finansieres gjennom vann- og avløpsgebyret. Den økte kostnaden vil for en ordinær husstand på det meste bety en årlig kostnadsøkning på cirka 360 kroner i snitt i 2028. Vis mer

Ulike muligheter

Det er flere mulige utganger nå som det blir flertall for mistillitsforslaget:

Berg kan trekke seg før avstemningen.

Hun kan trekke seg etter at forslaget har fått flertall.

Byrådsleder Raymond Johansen kan stille kabinettsspørsmål . Han varsler da at byrådet står bak Berg, og at et flertall for mistillitsforslaget betyr at hele byrådet går av.

Dersom Johansen ikke stiller seg bak Berg ved å stille kabinettsspørsmål, kan MDG velge å trekke seg ut av byrådet og gå i opposisjon.

Ett eller flere opposisjonspartier kan snu og vise til at saken ikke er verdt at hele byrådet går av.

Evenrud sa tirsdag at hun varslet Oslos byrådsleder om Rødts standpunktet like før tirsdagens pressekonferanse. «Ok», svarte Johansen, ifølge Evenrud.

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud innkaller til pressekonferanse klokken 12 for å informere om hvorvidt Rødt fortsatt har tillit til Lan Marie Berg eller ikke. Foto: Espedal, Jan Tomas

Berg: – Håndtert saken på en god måte

På sin egen Facebook-side har Lan Marie Berg tirsdag publisert et lengre innlegg.

Der forklarer hun blant annet at hun mener at hun ikke har gjort noen feil.

«Det ærlige svaret er at jeg genuint mener jeg har håndtert saken på en god måte», skriver hun.

Berg viser til andre byggesaker som har gått på store kostnadssprekker den siste tiden, blant annet Intercity-utbyggingen i Moss. Berg skriver også at hun har gjort alt som står i hennes makt for at kostnadssprekken skulle bli minst mulig før hun gikk til bystyret.

«Det kommer påstander om at jeg har brutt informasjonsplikten. Jeg mener helt klart at jeg ikke har det. Realiteten er at bystyret har fått kvalitetssikret informasjon og en opplyst sak raskt», skriver Berg.

Hun skriver også at det er uheldig for Oslos innbyggere at kostnadssprekken ble på 5,2 milliarder.

«Men det skyldes hverken dårlig styring eller manglende kontroll over prosjektet», skriver hun.

Berg viser til at noe av kostnadssprekken har sin naturlige forklaring i økte priser.

«Det har blant annet blitt langt dyrere å bruke tunnelboremaskiner», skriver byråden.

Fremtiden til miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) kan avgjøres det nærmeste døgnet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Mener informasjonsplikten ble brutt

Mistillitsforslaget skal behandles i et ekstraordinært møte i Finansutvalget tirsdag ettermiddag.

«Det er svært kritikkverdig at det først til revidert budsjett kom informasjon om omfanget og alvorligheten av kostnadsoverskridelsen. Bystyret forutsetter å bli holdt løpende informert om viktige saker», skrev Frp i mistillitsforslaget som skal opp til votering.

De andre partiene har gitt lignende begrunnelser for mistillit: