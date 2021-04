Det er fortsatt skiføre. Men noen vil bare buldre seg gjennom påsken.

4. apr. 2021 13:40 Sist oppdatert nå nettopp

«Ordet «buldring» kommer fra det engelske ordet «boulder» (stor stein). Buldring er klatring på store steiner, lave fjellvegger eller lave innendørsvegger», skriver Bergen klatresenter på sin nettside.

Stefan Bui (29) begynte for litt over ett år siden. Noen venner mente at dette var noe for ham. Han startet innendørs, både for å skjønne konseptet, men også for å ha en tykk, trygg madrass under seg hvis noe skulle skje.

Sterkere grep og underarmer

Men veien ut var kort. Østmarka i Oslo er et buldreparadis. I strålende vær var det helt naturlig for Stefan Bui og venneflokken å tilbringe noen timer ved Trasop påskeaften.

– Det fineste med idretten er at du bare jobber med deg selv og veggen. Vi støtter hverandre, hjelper hverandre til å bli bedre og å overkomme veggen. Det gir en mestringsfølelse, sier Stefan.

Det siste året har han fått mye sterkere grep i fingrene og mer robuste underarmer.

Arne Bui er i veggen mens Linda Bui, Stefan Bui, Phuc Nguyen og Minh Bui står klar til å hjelpe.

– Resten er teknikk, sier han, og oppsummerer utstyrsbehovet slik: Klatresko, litt kalk og crashpads (madrasser) som kan ta av de verste støytene hvis noe går galt. Selv har han ikke skadet seg, men han har sett et par fall som har endt i småskader. En viktig del av buldringen er å ha med spottere – venner som kan ta imot ved fall eller når man vil hoppe ned fra veggen.