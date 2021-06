Hva kaster Oslo-folk i søpla? Nå er svarene fra årets analyse klare.

Bleier i plastavfallet, mye matsvinn og store mengder plast på avveie. Oslos befolkning har mye å gå på før vi blir kvitt uvanene på vei ned i avfallsdunken.

Hvert år analyseres Oslo-folks evne til å kildesortere og kaste søppel i riktig pose. Slik ser arbeidet ut. Foto: Mepex /Renovasjons- og gjenvinningsetaten

27 minutter siden

I klimaundersøkelsen for Oslo i 2020 svarte 42 prosent at de vil kildesortere mer. Men resultatet av årets avfallsanalyse for Oslo kommune viser at noe skurrer:

50 prosent av matavfallet havner i restavfallet.

69 prosent av plastavfallet havner i restavfallet.

45 prosent av matavfallet klassifiseres som matsvinn.

– En standard husholdning kaster hver åttende handlepose. Folk kaster altså en av åtte poser, som de har med seg fra butikken. Det er en kostnad for både store og små husholdninger, sier Jørgen Bakke Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver i Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Det siste tiåret har vist en positiv trend, men rapporten viser at det er et godt stykke igjen til kommunens målsetning blir innfridd. Ambisjonen er 65 prosent gjenvinning i Oslo innen 2030.

Lurer du på hva som er riktig og galt i Oslos kildesorteringssystem? Nederst i saken gir renovasjonsetaten deg åtte tips for å komme i gang!