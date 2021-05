Foto: Terje Pedersen / NTB – Kjære Oslo, nå skjer det, sa en tydelig lettet og smilende byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på fredagens pressekonferansen. Og på onsdag skjer det. Etter syv tørre måneder, kan Oslo-folk igjen ta seg en utepils fra klokken 12.00. Treningsentusiaster kan igjen innta byens spinningsykler. Og vi kan igjen sette oss i en konsert-, kino- eller teatersal. Er du klar? Oslo Oslo-nyheter Gjør deg klar for tidenes lillelørdag. Men kle deg godt.

Onsdag blir en merkedag i Oslos koronahistorie: Omsider kan vi trene, spise, drikke, svømme og gå på kino igjen. Men værmeldingen – den ser fuktig ut.

24. mai 2021 12:42 Sist oppdatert 15 minutter siden

Etter månedsvis med nedstengt by, fikk Oslo-folk endelig en etterlengtet beskjed sist fredag: Viruset har sluppet jerngrepet om Oslo. Denne uken starter neste del av trinn to i gjenåpningsplanen.

Det betyr at det blir en rekke lettelser i de strenge koronatiltakene som har preget hovedstaden i over et halvt år: