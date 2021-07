6630 sykkeltyverier i Oslo i fjor: Tyvene straffes nesten aldri

Tidligere i sommer ble tre sykler stjålet fra garasjen til Ole Bruun. Han er ikke alene.

Ole Bruun er en aktiv stisyklist og sykler til og fra jobb hver dag.

29. juli 2021 05:44 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg kommer hjem, ser at garasjeporten står litt skrått og at låsen er åpen. Jeg åpner porten og ser at tre sykler er borte.

Ole Bruun og familien bor på Godlia i Oslo. Bruun har tenkt at så lenge han låser syklene inn i garasjen, er de trygge.

Det viste seg å ikke stemme.

Nå er Bruun blitt en del av Oslos dystre sykkeltyveri-statistikk.

Tallene fra Oslo politidistrikt inkluderer også elsykler og sparkesykler. I 2020 økte antall anmeldelser med 50,2 prosent fra 2019.