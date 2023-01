Brøytemannskapene i Oslo påstår de har full kontroll. Her kan du ringe hvis du er misfornøyd.

Oslo kommune har ansvaret for de aller fleste veistrekningene i hovedstaden. De viktigste veiene skal brøytes senest én time etter snøfall.

Å rydde snø i landets største by er en omfattende jobb med mange involverte. Her er brøytetraktorer i sving ved Oslo S i 2018.

06.01.2023

Snøen har lavet ned over hovedstaden. Det betyr at hundrevis av kilometer med veier og gangstier må ryddes for snø. Veinettet er fordelt på statlige, kommunale og private veier.

Oslo kommune har ansvaret for de kommunale veiene. Det utgjør de aller fleste veistrekningene i hovedstaden.

Kartet under viser hvem som har ansvaret for de ulike veiene i Oslo-området:

På hjemmesiden til Bymiljøetaten forteller kommunen om ambisjonene:

Det prioriterte veinettet består av 130 kilometer utvalgte veier, fortau, sykkelveier, sykkelfelt og gang- sykkelveier som brøytes og feies ekstra godt av kommunen på vinterstid. Dette er strekninger som Ring 2, Maridalsveien, Uelands gate, Tvetenveien og andre viktige gater som brukes av mange trafikanter.

Brøyting her skal starte senest én time etter snøfall, det skal brøytes minimum hver fjerde time under snøfallet, og det skal i utgangspunktet være ferdig brøytet senest fire timer etter endt snøfall.

Gang- og sykkelveier

Hovedveier utenfor det prioriterte veinettet:

Hovedveier er de mest trafikkerte veiene i Oslo, og inkluderer veier med trikkeskinner og kollektivtrafikk. Fortauene og eventuelle sykkelfelt på strekningene brøytes også.

Brøytes når det har kommet 2 cm snø, og skal være ferdig brøytet innen fem timer.

Veiene skal være ferdig strødd innen fire timer etter at de ble glatte.

Fortauene strøs med grus. Veibanen og eventuelle sykkelfelt saltes.

Boligveier utenfor det prioriterte veinettet:

Boligveier er de mindre trafikkerte veiene på veinettet i Oslo. Fortauene og eventuelle sykkelfelt på strekningene brøytes også.

Brøytes når det har kommet tre cm snø, og skal være ferdig brøytet innen fem timer.

Veiene skal være ferdig strødd innen åtte timer etter at de ble glatte.

Strøs som hovedregel med grus.

Gang- og sykkelveier utenfor det prioriterte veinettet:

Brøytes når det har kommet 3 cm snø, og skal være ferdig brøytet innen fem timer.

Separate gang- og sykkelveier skal være ferdig strødd innen åtte timer etter at de ble glatte. Disse arealene strøs med grus.

Dette brukes for å rydde bort snø:

Fortauer innenfor Ring 1 skal ryddes av gårdeierne.

Private veier og gangstier (som for eksempel inne på eiendommer som borettslag, butikksentre og kontoranlegg) er eierens ansvar.

På tjenesten bymelding.no kan du melde fra om områder som ikke er brøytet eller strødd som lovet. Brøytingen gjennomføres av private entreprenører som har kontrakt med Oslo kommune. De er fordelt slik på områdene i byen:

Fakta Hvem brøyter og strør hvor i Oslo? Sentrum Gjelder: Sentrum, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og Frogner

Ansvarlig: Hadeland Maskindrift AS

Telefon: 41 79 80 80 (kl. 08:00-15:00) Nord Gjelder: Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Østensjø (nord og øst for Trasop skole)

Ansvarlig: Total Uteservice AS

Telefon: 90 07 55 04 (kl. 08:00-15:00) Øst Gjelder: Østensjø (unntatt nord og øst for Trasop skole), Nordstrand og Søndre Nordstrand

Ansvarlig: Ef Drift AS

Telefon: 94 79 93 48 (kl. 08:00-15:00) Vest Gjelder: Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker

Ansvarlig: Total Uteservice AS

Telefon: 91 66 45 03 (kl. 08:00-15:00) Riksveier Gjelder: Blant annet E6, E18, Ring 1 og Ring 3, Trondheimsveien fra Mailundveien og nordover

Ansvarlig: Statens vegvesen

Europavei 18

Statens vegvesen har ansvaret for riksveier og Europaveier innenfor Oslos grenser. Det er:

E 18 inn til Oslo

E 16 inn fra Hønefoss

Riksvei 4 gjennom Nittedal inn til Oslo

E6 nordfra fra Kløfta inn mot Oslo

E6 sørfra Vinterbro inn mot Oslo

E 18 sørfra Vinterbro

Østre Akervei riksvei 163

Riksvei 150/Ring 3 gjennom Oslo.

– Lite klager

På nettstedet 175.no får du oppdatert informasjon- og veimeldinger om kjøreforhold, trafikkuhell og bilberging. Her kan du også ringe inn og etterlyse brøyting eller strøing på veier du bruker.

– 175 er en publikumstelefon. Der kan man melde inn hvis man etterlyser strøing eller brøyting, sier trafikkoperatør Trude Lindstad i Statens vegvesen/Vegtrafikksentralen øst.

Hun sier at det er tidkrevende å svare på en-til-en-samtaler.

– Samtidig er det veldig nyttig informasjon fra publikum ved hendelser på veinettet.

– Kommer det mange meldinger med dagens kjøreforhold?

– Ja, men i dag går det greit. Vi har lite klager på veinettet inn til Oslo. Folk forstår at når det snør, tar det litt lengre tid og at man må være litt tålmodig.

– Noen har kanskje høye forventninger om at de skal kjøre på svart asfalt til ethvert tid. Så lenge det snør må man forvente snø i veibanen selv om brøytebilene går kontinuerlig, sier hun.

Snøfall skaper utfordringer for både gående og kjørende i trafikken.

Verre for fotgjengere

Hva med de som går eller sykler? Trafikkoperatør Hans Are Dahl vedkjenner at det er en utfordring.

Selv om Statens vegvesen har god kontroll på sine veier, er det verre med fortauene langs de statlige veiene.

For snøen som forsvinner fra hovedveiene, havner fort der fotgjengere og syklister ferdes. På gangveier, fortau og parkeringsplasser.

– Noen steder blir det dessverre ikke bra før vi får kjørt det bort. Sånn er det i byer. Det er trangt om plassen, sier han.