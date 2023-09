Politiet ville flytte fotballkampen. Men Sian får ha markering på torget

– Utrolig provoserende, sier idrettsleder.

Her, på Mortensrud torg, har Sian fått tillatelse til å holde markering midt under fredagsbønnen. Lokalmiljøet reagerer kraftig Vis mer

Publisert: 29.09.2023 05:27

– Den fotballkampen var en veldig stor ting alle hadde gledet seg til. Mens Sian bare vil provosere.

Sheraz Ali (34) er på vei over Mortensrud torg med handleposene. Han snakker om det svært mange nå er opptatt av: Lokaloppgjøret mellom Holmlia og Klemetsrud som ble flyttet ut av bydelen søndag 17. september. Årsaken? Politiet kunne ikke garantere for sikkerheten.

Midt under fredagsbønnen har politiet derimot gitt Sian (Stopp islamiseringen av Norge) grønt lys for å ha en - riktignok begrenset - markering på torget.

– Det kommer ikke noe godt ut av det. De må få bruke ytringsfriheten. Men de får gjøre det på et privat område, sier Ali.

Selv vil han ikke gi dem oppmerksomhet og skal holde seg unna. Derimot skal han på fotballkampen – som nå spilles søndag.

Sheraz Ali mener det er helt feil å slippe Sian til på Mortensrud torg. Han råder folk til ikke å gi dem oppmerksomhet. Vis mer

Amjad Munir, sportsleder i Mortensrud og Aker Sportsklubb (MASK) har samme holdning:

– Sist Sian var her arrangerte vi grillfest for å holde folk unna. Denne gangen holde vi idrettshallen åpen og prøver å sluse barna dit.

Også han reagerer kraftig på at politiet avlyste fotballkampen.

– Det er utrolig provoserende. Politiet klarer å sikre folk som bare vil lage bråk. Men ikke en fotballkamp. De svartmaler hele området, sier han.

Vil holde elevene borte

På Lofsrud skole rigger ledelsen seg for å gi elevene et alternativt tilbud mens Sian holder markering.

– Det beste vi kan gjøre er ikke å være der under markeringen, sier rektor Trond Nilsen.

Han «drar på med litt ekstra kule aktiviteter» etter skoletid, og frister med både pizza og FIFA-turnering.

– Så har alle lærerne snakket med elevene sine om ytringsfrihet, og at den er grunnlovsfestet. Og at politiet gjør jobben sin, sier han.

Rektor Trond Nilsen på Lofsrud skole vil holde elevene unna demonstrasjonen fredag. Han satser i stedet på folkefest. Vis mer

– Hva tenker du om at kampen ble flyttet, mens Sian får demonstrere?

– Det er i hvert fall bra at kampen spilles nå. Mange positive krefter på Mortensrud er mobilisert. Det kommer til å bli en folkefest.

Vil skape splittelse

Tilbake på torget er de aller fleste Aftenposten snakker med enige: Ytringsfrihet er viktig. Men Sian misbruker den.

– De kommer for å skape splittelse. Det er ikke Norge som vi ønsker det, med mangfold og respekt for hverandre, sier Hani Jigre (29).

– Det er jo ikke tilfeldig at de kommer hit, med muslimer i flertall.

Hani Jigre er barnehagelærer. Hun mener Sians budskap er det stikk motsatte av det barn på Mortensrud trenger. Vis mer

Hennes råd til Sian er klart:

– Dra et annet sted. På Mortensrud sliter vi med nok problemer som det er.

Jigre får følge av et enstemmig bydelsutvalg. De mener det er problematisk at «organisasjoner eller enkeltindivider som sprer hets og hatefulle ytringer får tillatelse til å stå på befolkningstette områder».

I lys av sikkerhetssituasjonen mener utvalget at Sian bør henvises til et «bedre egnet sted».

Mariam Mughal mener Sian går på tvers av alle verdier i islam. – Vi lærer at alle religioner skal respekteres. Vis mer

Kun lov med løpesedler

Oslo politidistrikt understreker at alle arrangementer vurderes for seg. For å ivareta sikkerheten fredag, har de stilt krav om at Sian kun kan dele ut løpesedler til dem som oppsøker standen.

Appeller eller andre aktiviteter ment for et større publikum vil kreve mer omfattende sikkerhetstiltak.

– Slike tiltak er ikke egnet på Mortensrud torg, skriver stabssjef Harald Nilssen i en e-post.

Han skriver videre at politiet i et demokrati plikter å legge til rette for ytringer som kan oppleves provoserende. Men at de vil ivareta «alminnelig ro, orden og sikkerhet» og bidra til at de som ønsker det får ytret seg.

Sian: Motdemonstranter største risiko

Aftenposten har kontaktet Sian-leder Lars Thorsen og spurt hva budskapet deres faktisk er.

– Vi deler ut brosjyrer, forteller om islam og hva islam gjør med det norske samfunnet, sier han.

Han mener voldelige motdemonstranter utgjør den største risikoen. Og anslår sjansen for å bli «utsatt for vold til 50 prosent».

– Forstår du at dere provoserer?

– Hvis noen blir provosert står de jo fritt til å gå et helt annet sted.