Slik blir det nye Vikingtidsmuseet. Direktøren mener at det som gir verdi for Oslo-folk, er fjernet.

Det nye Vikingtidsmuseet skal bli en attraksjon i verdensklasse. Slik ser det ut etter å ha kuttet en kvart milliard kroner.

En museumspark med opparbeidet aktivitetsløype er en av mange ting som er tatt av sparekniven i det nye Vikingtidsmuseet.

«Det nye museumsanlegget vil inneholde restaurant, foredragssal, museumsbutikk, museumspark, et eget område for skoleelever på besøk, laboratorium med tilgang for publikum og forskningssenter.»

Dette står å lese på hjemmesiden til Universitetet i Oslo arrow-outward-link . Problemet er bare at absolutt alt som er ramset opp, nå er kuttet fra prestisjeprosjektet.

I februar ble det klart at det planlagte museet var på vei mot en solid budsjettsprekk. Kunnskapsminister Ola Borten Moe gjorde det klart at det er slutt på tidene da regjeringen «plukker opp regningen» for overskridelser. Statsbygg og Universitetet fikk beskjed om å jobbe frem et nytt, rimeligere alternativ.

I utgangspunktet skulle en hel milliard bort. En ny rapport med ulike spareforslag ble lagt frem arrow-outward-link . Enkelt forklart stanset taksameteret på et kutt på ca. 250 millioner kroner.

Den planlagte restauranten, inkludert uteservering, ligger ikke inne i budsjettet. Serveringstilbudet vil bestå av en kiosk.

Auditoriet, som blant annet kan brukes til filmvisning, står også på kuttlisten.

Fjerner alt for lokalbefolkningen

Aftenposten har fått tilgang til den komplette kuttlisten. Den tilsvarer nesten nøyaktig alle «godene» som ble ramset opp over. I tillegg er også et utendørs «aktivitetsrom» midt i museet og kontorer til de ansatte barbert bort.

Tanken er at det som er fjernet kan bygges senere. Da vil det trolig koste betydelig mer enn om alt blir bygget nå.

– Begynner man å kutte i et prosjekt som har kommet så langt, må man omprosjektere. Det blir minst like dyrt. Men prosjektet blir dårligere, sier direktør for Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad.

Slik har det nye museet fremstått på illustrasjoner. Mye, blant annet parken, og rommet i midten, er nå utsatt på ubestemt tid.

Han mener det er svært beklagelig at museet kan bli mindre attraktivt for folk fra Oslo-området. Uten et serveringstilbud og lokaler for spesialutstillinger blir det lett et sted for «engangsbesøk» og turister.

– Mye av poenget var å trekke flere besøkende fra nærområdet. Også utenfor turist-sesongen sier Glørstad.

Fakta Vikingtidsmuseet Museet bygges i forlengelse av det gamle Vikingskipshuset på Bygdøy. Åpner i 2026.

Blir tre ganger så stort som i dag. Totalt ca. 13 100 m², hvorav ca. 5500 m² utstillingsareal.

Skal bli verdens fremste formidler av vikingtid, og stille ut 8000 autentiske gjenstander fra vikingtiden.

Museet er en del av Universitetet i Oslo, og blir en ny type forskningsmuseum.

Det gamle Vikingskipshuset var Norges best besøkte museum. Det nye museet forventer opptil en million besøkende årlig.

Statsbygg er byggherre på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Vis mer

Å fjerne undervisningsrom og auditorier vil gå utover barn og unge. Også det «svært beklagelig», ifølge direktøren.

Han påpeker også det paradoksale i at alt som kunne skapt inntekter for staten, er fjernet.

– De gjør en kjempeinvestering. Men når både butikk, servering og annen infrastruktur blir kuttet, får man hverken økonomisk eller opplevelsesmessig avkastning, sier han.

Aktivitetsplassen i midten av bygningen er droppet. En avstengt grusplass blir erstatningen inntil nye bevilgninger eventuelt dukker opp.

Redd for forsinkelser

Museets prosjektleder for bygget, Göran Joryd, er glad for at det faktisk blir realisert med byggestart på nyåret. Men han deler direktørens bekymring.

– Et museum i verdensklasse må har et serveringstilbud med kvalitet. Og det er veldig trist om ikke skoleungdom får oppleve verdensarven på en god måte, sier han.

Etter at Vikingskipshuset stengte i fjor høst, har de hatt jevn pågang av folk fra hele verden som venter på å slippe inn. Joryd er redd omprosjekteringen vil føre til forsinkelser,

– Skipene og museet er en merkevare for hele Norge. Det er viktig å åpne så raskt som mulig.

Skal ikke stoppe opp

Statssekretær Oddmund L. Hoel i Kunnskapsdepartementet viser i en e-post til at de ba om alternativer for å redusere kostnadene da sprekken ble kjent.

Videre at de valgte å gå for noen endringer Statsbygg mente kunne kutte utgiftene med rundt 300 millioner kroner. Dermed kunne arbeidet fortsette, samlingen bli sikret og publikum raskere få tilgang til nasjonalskatten.

– Nettopp for at prosjektet ikke skal stoppe opp har vi sagt at grunnarbeidene kan starte før den nye kostnadsrammen er vedtatt i Stortinget, skriver han.

Hoel kommenterer ikke de konkrete kuttene. Men viser til at departementet jobber med å fastslå hva de nye planene koster. Før jul vil de komme tilbake til Stortinget med omfanget og forslag til hvordan prosjektet skal tas videre.