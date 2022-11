Tre skyteepisoder på kort tid, er det en sammenheng?

Drapet på Grønland blir av politiet sett i sammenheng med oppgjør i de kriminelle miljøene. To personer er pågrepet og siktet. Politiet utelukker ikke flere pågripelser.

Politiet fikk tidlig søndag morgen melding om at en mann i slutten av 20-årene hadde blitt skutt på Grønland. Mannen ble erklært død på stedet.

– Det har dessverre vært mange hendelser, både knivstikkinger og skytesaker, sier Ingebjørg Hansen til Aftenposten.

Hun er fungerende leder for drapsseksjonen i Oslo politidistrikt.

I slutten av oktober ble en 18 år gammel mann skutt på Tøyen Torg foran skrekkslagne restaurant- og utelivsgjester. En drøy måned senere ble en mann funnet skutt og hardt skadet utenfor Ikea på Furuset. Natt til søndag ble en mann i 20-årene skutt og drept på Grønland. Alle hendelsene kan kobles til oppgjør blant kriminelle. Alle fant sted på åpen gate.

Politiet undersøker nå om drapet på Grønland kan ha en sammenheng med skyteepisodene.

– Vi er nødt til å se om det er noen sammenhenger mellom disse, sier Hansen.

Oppgjør blant kriminelle

Denne høsten har det vært flere skyteepisoder i Oslo. Siden 30. august har det vært minst 11 skyteepisoder. Noen er det politiet som har stått for, mens andre kobles til kriminelle miljøer.

Fellestrekket i alle sakene er at ofrene trolig ikke var tilfeldige, ifølge politiet. Fellestrekket er at gjerningsmennene og ofrene alle kan kobles til kriminelle miljøer.

To siktet, én drept – alle kjenninger av politiet

Tidlig søndag morgen fikk politiet melding om at en mann hadde blitt skutt på Grønland. Kort tid etter at politiet og helsepersonell kom til stedet, ble han erklært død.

Så langt er tre personer blitt hanket inn av politiet. En mann ble søndag løslatt etter avhør, mens to personer er siktet:

En mann i 30-årene er siktet for selve drapet. Han ble pågrepet i en leilighet i Oslo søndag. Han er domfelt en rekke ganger, ifølge politiet.

En annen mann ble pågrepet tidligere på dagen. Han er siktet for medvirkning til drap. Han erkjenner ikke straffskyld. Politiet ønsker ikke å si hvordan han har medvirket til drapet. Aftenposten kjenner til at mannen så sent som våren 2022 var i Oslo tingrett, da i forbindelse med en kroppskrenkelse.

Den avdøde, en mann i slutten av 20-årene, er tidligere kjent av politiet og domfelt flere ganger. Enn så lenge ønsker ikke politiet å si noe om hva han er dømt for. Men de legger til grunn at han var en del av et kriminelt miljø.

Politiet søker etter flere involverte etter drapet på mannen i slutten av 20-årene. Så langt er to personer siktet.

Konflikt på Grønland/Tøyen

18-åringen som ble skutt på Tøyen 22. oktober, er godt kjent av politiet fra tidligere. I flere år har han vært en sentral person i ett av flere kriminelle miljøer som er aktive i Grønland/Tøyen-området.

Han er domfelt en rekke ganger. Flere av hendelsene knyttes til voldsbruk mot andre personer som kobles til kriminelle miljøer.

Den 22 år gamle mannen som er siktet etter Tøyen-skytingen, kan også kobles til gjengmiljøer i Oslo. Det får Aftenposten opplyst av personer i politiet med kjennskap til hendelsen.

Det har over lang tid vært konflikt mellom flere miljøer i Grønland/Tøyen-området. Området rundt Vaterlandsparken har lenge vært et av de mest lukrative områdene for omsetning av narkotika i Norge. I flere år har det skjedd alvorlige voldsepisoder som kobles til konflikter mellom to grupper unge gutter med ulik landbakgrunn. De yngste er i tenårene, mens de eldre er i begynnelsen av 30-årene.

Bevæpnet politi på Tøyen etter at en 18 år gammel mann ble skutt utenfor en restaurant.

Skutt – vil ikke gå i avhør

Denne uken ble en mann funnet skutt utenfor Ikea på Furuset. Selve skytingen skal ha skjedd utenfor Furuset kirke. Også han hadde politiet kjennskap til fra tidligere.

Mannen har derimot nektet å la seg avhøre av politiet.

Saken etterforskes som et drapsforsøk, og politiet mener det er en relasjon mellom fornærmede og gjerningspersonen. Så langt er ingen pågrepet i forbindelse med skytingen.

Politiet rykket ut til både Ikea og Furuset kirke etter at en mann ble funnet skutt og hardt skadet utenfor Ikea på Furuset.

Politiet: – Et mer voksent klientell

En av politiets hypoteser er at drapet på Grønland skyldes et oppgjør mellom kriminelle. Nå jobbes det på spreng med å kartlegge koblingene og mulige konflikter mellom avdøde og de siktede. Enn så lenge ønsker ikke politiet å si noe om relasjonen mellom de siktede og avdøde.

– Hva slags relasjon er det mellom de to siktede?

– Det er noe vi jobber med å finne ut. Dette er ikke 16–17-åringer. Det er et mer voksent klientell, svarer Hansen.