Sentrumsbrannen i Oslo: Nok en gang kom brannvesenets stiger til kort

Til storbrannen i Grensen måtte Oslo brann- og redningsetat (OBRE) igjen låne lift fra Asker kommune. Oslos egne stiger er for korte.

Brannen skal ha startet på takterrassen i den åtte etasjer høye kontorbygningen Grensen 17.

14.06.2023 11:46

Oslo har ikke stigebiler høyere enn 32 meter. For å komme helt inn på taket av bygården Grensen 17, måtte Oslo Brann- og redningsetat låne lift både fra brannvesenet i Asker og fra Nedre Romerike. Deres lifter er henholdsis 42 og 45 meter høye.

I 2019 så etaten bort fra faglige råd om å kjøpe høyere brannlift. Til sommeren får etaten en ny analyse av egen høydekapasitet på bordet.

Må låne stigebiler

Forrige gang Oslo måtte ut på lånemarkedet, var under brannen i Festningen restaurant i februar. Også da ble løsningen å låne liften fra Asker.

Ikke nok penger

– Dette er konsekvensen av at man ikke har bevilget nok penger til beredskap, sier Anna Lund Bjørnsen. Hun er leder i fagforeningen Oslo Brannkorpsforening.

– Vi vil gjøre så god jobb som mulig, men beredskap koster, og de gitte rammene setter grenser, sier hun.

Basert på beredskapsanalyser spiller brannetaten inn sine prioriteringslister.

Det gjelder også bemanning.

– Vi er for få folk, noe som fører til mye overtid for mannskapene. Det er vanskelig å ta ut ferie, sier hun.

Hjelper hverandre

Lund Bjørnsen sier at det ikke er uvanlig at brannetatene låner utstyr av hverandre på store hendelser.

– Vi hjelper hverandre, for vi har ikke alle ressurser tilgjengelig, sier hun.

Det betyr at Oslo kan få hjelp fra Nedre Romerike og Asker som har høyere stiger. Oslo Brann- og redningsetat har for eksempel god drukningsberedskap. De bistår ofte nabokommunene ved drukningsulykker.

I 2019 ble det laget en beredskapsanalyse for Oslo brann- og redningsetat. Den tok til orde for innkjøp av en langt høyere brannlift. Redningsetaten fulgte ikke anbefalingen. Etaten mente at mindre biler ville gi størst nytteeffekt sett opp mot majoriteten av oppdragene.

Gjensidige avtaler

Sigurd Folgerø Dalen er kommunikasjonssjef i redningsetaten. Han bekrefter at Oslo har gjensidige bistandsavtaler med nabokommuner om bruk av materiell og personell avhengig av type hendelse.

– Det innebærer at vi får bistand når vi har et behov. Vi bistår hos nabobrannvesen når de ber om det, skriver han i en e-post til Aftenposten.

– På Festningen restaurant i februar og nå med brannen i Grensen har Oslo måttet låne fra nabokommuner. Er dette holdbart?

– Vi anser det som holdbart, ja, svarer han og sier det har medført bruk av lift ved to anledninger i 2023.

Samtidig har de utført oppdrag i høyden med eget materiell hver dag.

Han opplyser at høydekapasitet er ett av områdene etaten vurderer i arbeidet med ny beredskapsanalyse. Analysen skal være klar til sommeren.

Prioriterer raske, smidige stigebiler

– Hvordan kan dere forsvare å ha stigebiler som ikke når høyere enn tiende etasje, i en by der det bygges høyere og høyere?

– Vi har behov for høydemateriell som har god fremkommelighet i en by med forskjellig bygningstyper og til dels vanskelig adkomster, svarer han.

Folgerø Dalen opplyser at redningsetaten derfor har prioritert stigebiler som er raske, smidige og kan settes i innsats ved livreddende aksjoner i bebyggelse hvor det er påkrevd. Typisk er 1890-gårder med kun én rømningsvei.

Han skriver at bygninger av nyere dato har langt flere passive sikringstiltak og ikke det samme behovet for assistert rømning.

Behovet for å komme til ved en slokkeinnsats kan være til stede på høyere bygninger.

– En del av bygningsmassen i Oslo er så høy eller har en beliggenhet som gjør at vi ikke kommer til med høydemateriell uansett, påpeker han.