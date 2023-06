Politiet etterforsker tre saker der kvinner er blitt overfalt i Oslo

Politiet etterforsker tre saker der kvinner er blitt overfalt på ulike steder øst i Oslo. Politiet utelukker ikke at det er samme gjerningsperson.

Et av overfallene skjedde i Botsparken på Grønland i Oslo, ifølge politiet. Politihuset ligger like ved. Aftenposten kjenner ikke eksakt hvor i Botsparken hendelsen skjedde. (Arkivbilde) Vis mer

Hendelsene har skjedd på Tøyen, Grønland og Kampen i løpet av den siste uken. De sees i sammenheng fordi de har skjedd i samme område, og fordi politiet ser likheter i hvordan gjerningsmannen har opptrådt, såkalt modus.

– Det er også en beskrivelse av gjerningsperson som ikke er helt ulik i sakene. Det gjør at vi ikke utelukker at samme gjerningsperson kan stå bak, sier Ann Kristin Grosberghaugen, leder for etterforskningsseksjon seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

De tre hendelsene

Alle hendelsene har skjedd denne uken. Kvinnene som er blitt angrepet, er i 20- og 30-årene. Angrepene har skjedd brått og uventet.

Den første hendelsen skjedde natt til mandag 12. juni, cirka kl. 03.35, i Botsparken utenfor Oslo fengsel. Kvinnen som ble angrepet, har forklart at hun ble overfalt av en ukjent mann i mørke klær. Saken etterforskes som forsøk på voldtekt.

Den andre hendelsen skjedde mandag 12. juni, cirka kl. 17.20 på ettermiddagen, i Kampen park ved Sons gate. Saken etterforskes som seksuell handling uten samtykke.

Den tredje hendelsen skjedde natt til onsdag 14. juni, cirka kl. 01.30, ved Eiriks gate/Jens Bjelkes gate. Overfallet skjedde etter at en ukjent mann med mulig hettegenser kan ha fulgt etter fornærmede fra krysset Åkebergveien og Eiriks gate. Saken etterforskes som forsøk på voldtekt.

Oppfordrer folk til å være oppmerksomme

Det har kommet inn vage beskrivelser av gjerningspersonens utseende, ifølge politiet. Beskrivelsene fra alle tre sakene har visse likhetstrekk:

En mann med mørk hud og antatt afrikansk utseende. Den anslåtte alderen spriker noe, men han anslås i alle sakene å være mellom 20 og 40 år.

Politiet går ut med sakene nå for å informere om at dette finner sted, og fordi de ønsker tips fra publikum. Både i de konkrete sakene og dersom noen har opplevd det samme.

– Hittil i år har det vært svært få lignende saker i Oslo, men dette er saker som skaper frykt og usikkerhet, og vi ser veldig alvorlig på disse hendelsene. Vi vil også oppfordre folk til å ta vare på hverandre og være ekstra oppmerksomme.

Grosberghaugen vil ikke gå inn på hva som har gjort at de fornærmede har klart å komme seg unna i de ulike hendelsene.

– Det er to forsøk på voldtekter og ting har skjedd underveis. Vitner har kommet til, sier hun.

Jobber med gjennomføring av avhør

– Hvordan jobber dere for å finne den eller de som kan stå bak dette?

– Det jobbes nå med gjennomføring av avhør, samt gjennomgang av videomateriale og annen informasjon. Vi håper at vi skal greie å finne en aktuell gjerningsperson på video, sier Grosberghaugen.

I tillegg er politiet informert internt, slik at patruljer kan være ekstra årvåkne i områdene.

Politiet ønsker informasjon og tips fra personer som kan ha observert noe.