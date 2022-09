Nå er gaten der masseskytingen fant sted, malt med regnbuens farger

Slik vil Oslo kommune vise sin støtte til det skeive miljøet etter masseskytingen.

Slik ser det ut i Rosenkrantz gate utenfor London pub og Per på hjørnet.

7. sep. 2022 12:48 Sist oppdatert nå nettopp

Hele gaten ble malt i regnbuens farger. Regnbueflagget er et symbol for skeive over hele verden. Det symboliserer mangfold og fellesskap, og finnes i flere varianter.

Ansatte i kommunen jobbet gjennom natten for å fargelegge asfalten.

Foto: Dan P. Neegaard / Aftenposten Foto: Dan P. Neegaard

Regnbuegaten skal stå klar til lørdag, da det skal arrangeres regnbuetog og solidaritetsmarkering i forbindelse med masseskytingen.

Natt til lørdag 25. juni 2022 ble to personer drept og 21 skadet da Zaniar Matapour (42) avfyrte flere skudd mot utesteder i Rosenkrantz’ gate i Oslo.

Mange mennesker var ute i gatene sommernatten da angrepet fant sted. Nå blir det markert der angrepet skjedde.

Det var pride-feiring, og London Pub er et kjent utested for skeive.