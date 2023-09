Vil bygge «gammeldags by» på NRK-tomten

De mener å ha lært av feilene som er gjort i Oslos nye boligområder. På NRK-tomten på Marienlyst vil eierne bygge tradisjonell by.

Slik kan NRK-tomten på Marienlyst bli med 1200 nye boliger og stor park. Blindern til venstre, Kirkeveien til høyre og NRK-huset midt i bildet. Vis mer

Publisert: 11.09.2023 06:11

Kortversjonen Ferd presenterer nye planer for NRK-tomten på Marienlyst.

Forslaget inkluderer omkring 1200 boliger, gater, torg, en bypark og underjordisk parkering.

Målet er å bygge en "gammeldags by" med stor variasjon og knytte nabolagene sammen med Blindern. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

At NRK skal flytte fra Marienlyst har vært klart lenge. I 2020 bladde Johan H. Andresens Ferd opp minst 3,75 milliarder kroner for tomten – inkludert det ikoniske NRK-bygget.

For et drøyt år siden presenterte eieren nye planer for «Det hvite hus». De lanserte både hotell, treningssenter, spisesteder og «storstuer» for musikk av alle slag.