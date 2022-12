Møter veggen på loftet

Oslo har plass til minst 3500 loftsleiligheter innenfor Ring 2. Men ofte stoppes de av streng tolkning av regelverket. Nå vil utbyggere ha politikerne på banen.

Frida Nilsen og Knut Olav Klokk var klare for å bygge ni leiligheter på dette loftet. Men kravene fra kommunen ble for strenge.

20 minutter siden

– Her kunne det blitt ni leiligheter. Med flotte historiske spor, fantastisk utsikt og gode lysforhold.

Arkitekt Frida Nilsen åpner døren inn til et rotete, gammelt loft i Waldemar Thranes gate. Sammen med kollega, Knut Olav Klokk, har hun i over to år prøvd å forvandle råloftet til sårt tiltrengte boliger.

