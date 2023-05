«UFO-bygget» på Lysaker gis bort på Finn

Den ikoniske arkitekttegnede UFO-lignende bygningen langs E18 ved Lysaker søker ny eier. Men det haster.

Dette bygget gis bort på Finn.

08.05.2023 23:03

Du kan ha sett det underlige UFO-lignende bygget fra E18, ved avkjøringen mot Fornebu. Der, mellom trærne, ligger et uvanlig hus oppført av arkitekt Njål Eide på 1980-tallet.

Nå gis det ikoniske huset altså bort på Finn, i annonsen «UFO gis bort». Saken er også omtalt av Estate Nyheter og Budstikka.

«Bygningen er blitt brukt som lager de siste 10 årene og bærer preg av vedlikeholdsetterslep», skrives det i annonsen.

Bygningen er blitt flyttet en gang før i forbindelse med utbyggingen av Lysakerlokket i 1990. Ifølge Estate Nyheter er bygningen også blitt brukt til innspilling av musikkvideo for artisten Girl in Red.

Må flyttes raskt

Nå må UFO-en flyttes fra tomten i forbindelse med at tomteeier Lars Windfeldts selskap, Arcanum Eiendom, er i ferd med å omregulere området for å bygge kontorer, ifølge nettstedet.

– Sammen med arkitektens familie er vi opptatt av finne en god havn for denne bygningen. Vi har ingen konkrete ønsker om plassering eller bruk, men det er viktig at den nye eieren tar vare på bygningen, sier Windfeldt til Estate.

I Finn-annonsen presiseres det at Ufoens nye eier må kunne garantere for at bygningen demonteres og transporteres bort i henhold til bransjemessige standarder for prosedyre og sikkerhet.

Og det haster. Bygningen må være flyttet innen 10. juni.