Stor vannlekkasje på Carl Berner i Oslo

Det vanligvis så trafikkerte Carl Berner-krysset ble rammet av en stor oversvømmelse torsdag kveld.

Trafikknutepunktet Carl Berner preges av store vannmengder og tilløp til bølgeskvulp torsdag kveld.

09.02.2023 20:01 Oppdatert 09.02.2023 20:48

– Oppe i gaten her er det et digert vannrør i bakken som har røket, som gjør at det kommer store mengder vann opp. Det renner nedover Finnmarkgata, Sars gate og Trondheimsveien.

Det sa Knut Halvorsen, innsatsleder bann i Oslo brann- og redningsetat rundt klokken 20.10.

20.34 meldte Oslo 110-sentral i en oppdatering på Twitter at vannlekkasjen skal være stengt.

Brannvesenet har hatt mange ressurser ute som har laget barrierer for å hindre at vannet renner inn i kjellere.

De kartlegger nå området i større grad for å se hvilke kjellere som er berørt og eventuelt bistå med å lense vannet ut.

Brannvesenet har jobbet sammen med vann- og avløpsetaten med å få stengt vannet. Det er ingen enkel jobb.

– Det er ganske komplisert. Vannledningsnettet har tilførsler fra mange forskjellige kanter, så det må stenges på veldig mange steder når det er en så stor vannledning som har røket, sa Halvorsen.

Lekkasje mellom to blokker

Aftenpostens reporter på stedet forteller at kilden for alt vannet er et digert hull i en plen mellom to blokker, like ved T-baneinngangen og en bussholdeplass ved Grenseveien 7. Alt tyder på at det er en stor vannledning som har røket.

Her er kilden for alt vannet som renner ned mot Carl Berners plass. Fra et hull i plenen ved Grenseveien 7 strømmer det opp store mengder vann. Alt tyder på at det er en stor vannledning som har røket.

Stenger for biler

Carl Berners plass er normalt svært trafikkert av biler og kollektivtrafikk, og er en del av ring 2.

Politiet skriver på Twitter at de er på stedet og at det renner masse vann ned mot Trondheimsveien og Finnmarkgata.

– Finnmarkgata er stengt for biler, men busser kan passere, skriver politiet.

En beboer i området melder om brunt vann i kranen i Hasleveien.

– Konsekvensene av lekkasjen er at beboere rundt Carl Berner kan få brunt vann i springen. Det er ikke farlig å drikke dette, men det er lurt å utsette hvit klesvask, sier overordnet vakt i Daniel Brinkmann i Vann- og avløpsetaten til VG.