Slik kan det kuttes eller inntjenes for å redde E18

Veivesenet vurderer om bompengene skal økes, om en tunnel kan bli kortere eller om grunneiere kan bidra med penger.

Motorveien gjennom Sandvika sentrum skal bort. Hvis regjeringen tar seg råd til prosjektet.

24.01.2023 12:54

Nylig ble det klart at etappe to i E18 Vestkorridoren ligger an til å bli 3 milliarder kroner dyrere enn tidligere anslått. Statens vegvesen har utsatt planleggingen av veien. De skal også forsøke å finne penger andre steder eller kutte kostnader.

Regjeringen vil heller ikke si om prosjektet skal gjennomføres, før neste utgave av Nasjonal transportplan. Den kommer om halvannet år.

