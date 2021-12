Fjernvarmekunder vil også få «strømrabatt», men det får ikke fjernvarmeselskapene

Fjernvarmekunder kan puste lettet ut. Fjernvarmeselskapene trolig blir sittende med regningen for regjeringens rabatt.

Statkraft Varme forbrenningsanlegget på Heimdal i Trondheim brenner avfall. Det skaper varme til fjernvarmeanlegg.

11. des. 2021 15:26 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag la regjeringen frem strømpakken, som gir kunder en rabatt på deler av regningen når snittprisen går over 70 øre pr. kWh pr. måned.

Flere lesere har spurt Aftenposten hva som vil gjelde for fjernvarmekunder. Prisen for fjernvarme følger strømprisen og skal ligge noen øre under denne.

Nå bekrefter NVE at også fjernvarmekunder vil få rabatten. På nettsidene skriver NVE at også fjernvarmekunder får rabatt.

– Regelverket for fjernvarme tillater ikke at prisen fastsettes høyere enn prisen for elektrisk oppvarming. Den foreslåtte kompensasjonsordningen medfører at prisen på elektrisk oppvarming reduseres og skal derfor også telle med når fjernvarmeprisen settes. Ordningen for strømpris vil derfor virke direkte på hvordan fjernvarmeprisen settes, skriver NVE.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) la frem en ordning som kan hjelpe folk med strømprisen.

Full forvirring på pressekonferansen

Aftenposten stilte gjentatte spørsmål til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) om også fjernvarmekunder vil få rabatt, uten å få et klart svar.

– Prisene på fjernvarme følger strømprisen. Hva er vurderingen? Er de utelatt fra strømpakken?

– Den skal fortsatt følge strømprisen. Her må fjernvarmeleverandørene på en måte ... innrette seg til det som blir strømprisen her, svarte olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) på spørsmålet fra Aftenposten.

På oppfølgingsspørsmål fra Aftenposten etter pressekonferansen, svarer Mjøs Persen dette:

– Vi skal se nærmere på det. Men planen er at de skal følge strømprisene, også når vi gjør dette, sant.

– Men fjernvarmekundene får ikke kompensasjon på samme måte som strømkundene?

– Nei, men de som leverer fjernvarme har en fast kostnad. Vi skal se nærmere på det.

– Tror dere strømpakken vil hjelpe fjernvarmekundene også?

– Ja, svarer ministeren.

Heller ikke kommunikasjonsavdelingen i departementet kunne umiddelbart svare på dette før NVE la ut sin melding.

Fjernvarmebransjen regnet med kompensasjon

Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon for norske fjernvarmeleverandører. Heller ikke de visste hva som ville gjelde, da Aftenposten tok kontakt etter pressekonferansen.

– Vet dere om regjeringen vil kompensere fjernvarmekundeer på linje med strømkunder?

– Nei, er det korte svaret på det. Vi har ikke fått noen signaler om dette. Men det vil være uproblematisk at fjernvarmekundene inkluderes på samme måte som nettselskapene, sier daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme.

Han fortalte videre at de ville ha dialog med Olje- og energidepartementet. Etter at NVE publiserte en oppklaring på sin nettside, skriver Tomren-Berg følgende i en e-post:

– Jeg stusser på at regjeringen pålegger fjernvarmeselskapene å redusere sine priser til sine kunder, mens de samtidig kompenserer strømkundene for strømprodusentenes høye priser.

– Vi vil nå gå i dialog med myndighetene om innretningen i denne delen av ordningen.

Rettelse, 11.12.2021 kl. 16.05: I en tidligere versjon av saken sto det at NVE bestemmer fjernvarmeprisen. Dette er ikke riktig, og opplysningen er fjernet fra artikkelen. Fjernvarmeprisen følger strømprisen. NVE er klageinstans.