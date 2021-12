Delte sexvideo – nå er hun dømt til fengsel i tre måneder og må betale offeret 50.000

Sexvideoen av to menn som var på ferie i Spania, kan ha blitt sett av over 100 personer. Nå er en kvinne i 30-årene dømt til fengsel for å ha delt den.

Oslo tingrett er overbevist om at kvinnen handlet med forsett. Nå er hun dømt til fengsel for å ha delt sexvideoen som skal ha blitt sett av over 100 personer.

9. des. 2021 19:23 Sist oppdatert nå nettopp

Flere unge nordmenn måtte nylig møte i Oslo tingrett i kjølvannet av hendelsen som fant sted under en ferietur i Sør-Spania sist sommer.

Både den fornærmede mannen og den tiltalte kvinnen er i begynnelsen av 30-årene. Nå er kvinnen dømt til fengsel i 90 dager for å ha delt en sexvideo av mannen. Straffen er i samsvar med aktors påstand.

De to var i en svært kort periode sammen i fjor sommer. I år dro begge på ferie til samme sted i Sør-Spania, riktignok hver for seg. Der møttes de noen ganger via felles kjente, blant andre mannen som fornærmede hadde oralsex med. Det kommer frem i dommen fra Oslo tingrett.

Sexvideoen ble delt til flere på MMS og snapchat. Da fornærmede oppdaget det, anmeldte han både sin ekskjæreste og mannen han hadde hatt sex med. Anmeldelsen ble levert til politiet i Norge. Fornærmede mente at de to hadde spredt videoen uten at de hadde fått tillatelse til det.

Selv om to personer ble anmeldt, var det bare kvinnen som ble tiltalt.

Hadde han samtykket eller ikke?

Ifølge dommen er det ubestridt at kvinnen «rent faktisk sendte videoen til flere. Det er videre ubestridt at videoen viser noens seksualliv.

Det retten må ta stilling til er om det må legges til grunn at NN hadde samtykket eller på annen måte akseptert at videoen ble videresendt, eller om spredning av filmen var uberettiget».

Et slikt samtykke eller aksept, enten uttrykkelig eller ved handling, utelukker ifølge retten straff.

I retten kom det frem at det var fornærmedes sexpartner som filmet den seksuelle aktiviteten. Han sendte filmen til fornærmede.

Ble sendt til kolleger

Den tiltalte kom til byen noen dager etter filmen var tatt. Kvinnen fikk tilsendt filmen som viste at de to mennene hadde oralsex.

Kvinnen videresendte denne til andre. Hun sendte også en snapchat til fornærmede om at dette kom til å bli veldig flaut for ham.

Filmen ble spredt til mange venner og bekjente, herunder kolleger av den fornærmede. Etter litt fikk han meldinger fra folk som hadde sett filmen.

Over 100 personer kan ha sett den

Den fornærmede anslo i retten at filmen er blitt videresendt til over 100 personer. Han har hørt av mange venner og bekjente at de har sett den.

Han har også hørt at den tiltalte har sittet på fest med to venninner og vist filmen og snakket om ham. Han forklarte videre at han har angst for å treffe folk, da han er redd noen kan ha sett filmen.

I retten kunne han også fortelle at han har begynt å ta angstdempende antidepressiver og går til psykolog for å takle å leve med denne hendelsen.

Nektet straffskyld

Kvinnen som nå er dømt i saken, nektet straffskyld i retten. Hun forklarte at det var en annen norsk kvinne som også var på ferie på samme sted, som hadde sendt henne filmen.

Etter å ha fått filmen fikk hun ja til å sende den videre fra fornærmedes sexpartner på video. Hun sendte da filmen videre gjennom en MMS-gruppe hun opprettet. Totalt innrømmet hun at videoen ble delt med fire personer.

Retten landet til slutt på at videoen ble delt uten samtykke fra den fornærmede.

Retten viser også til at det er «straffbart i Spania å videresende video uten tillatelse av den som er filmet, når det viser noen i en seksuell situasjon».

I tillegg til fengsel i ni dager må hun betalte 50.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede. På toppet av det hele kommer 4000 kroner i saksomkostninger til staten.

Har ikke tatt stilling til anke

Advokat Knut Henrik Boehlke forsvarte kvinnen i retten. Han sier at de har ikke tatt stilling til spørsmål om mulig anke.

– Vi har tatt dommen til etterretning. Ankefristen har ikke gått ut ennå. Vi har ikke vurdert ankespørsmålet, sier Boehlke.

Han har ikke ytterligere kommentarer til dommen.