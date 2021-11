Politiet har avfyrt skudd mot minst en person på Bislett i Oslo

Vitner hørte skrik og flere skudd på åstedet. Politiet bekrefter at det har vært en konfrontasjon mellom dem og minst én person. Nå søker de etter flere mulig skadede eller truende personer.

En politibil har kollidert med veggen på Bislett. Det skjedde i forbindelse med en konfrontasjon der det ble avfyrt skudd.

9. nov. 2021 09:22 Sist oppdatert nå nettopp

Oppdateres.

Det er flere patruljer på stedet. Aftenpostens journalist teller minst åtte politibiler ved Kaffebrenneriet i krysset. En politibil har kjørt inn i veggen i krysset Thereses gate/Sporveisgata. Den er nå tildekket med presenning.

Like ved den setter politiet nå opp et eget telt. Det er fortsatt store mengder politi på stedet.

Politiet har dekket til politibilen som ser ut til å ha kollisjonsskader.

Store deler av gaten er stengt av, og Aftenpostens journalist kan bare se én ambulanse på stedet. Den forlot åstedet like før kl. 10.

Blir kjørt til sykehus

Politiet sier de like før klokken 9 fikk melding om at det var en truende person med kniv i området Tereses gate på Bislett i Oslo. En politipatrulje var på plass på stedet innen kort tid.

– På dette tidspunktet oppstår det en konfrontasjon med personen og en trusselsituasjon der det blir avfyrt skudd, opplyser operasjonsleder Tore Solberg til NTB.

– Personen er truffet av skuddene og får behandling av helse. Personen blir kjørt til sykehus. Vi vil komme med en fyldigere uttalelse senere, sier operasjonslederen.

Han sier politiet ikke har oversikt over hva som har skjedd i forkant av konfrontasjonen mellom personen og politiet. Derfor leter de etter flere mulig skadde og flere mulig truede.

Mosse Sjåstad er blant dem som hørte hendelsen tirsdag morgen. Hun befant seg i en bygning like i nærheten da skytingen startet.

Hun forteller at hun først tror hørte det hun oppfattet som en dame som skrek, men sier det også er mye måker i området og at hun ikke kan utelukke at hun hørte feil.

Et annet vitne forteller også Aftenposten at de har hørt et skrik.

Deretter hørte hun tre-fire enkeltskudd, som så ble avløst av en serie med skudd, slik hun oppfattet det.

Et annet vitne hørte «fem-seks skudd».

Da hun kikket ut av vinduet, så hun en politibil som hadde kjørt opp på fortauet og inn mot en bygning, som for å blokkere veien eller stoppe noen.

To øyenvitner har hørt en kvinne skrike. Ett av vitnene så at en mann i bar overkropp kom løpende. Han bar det som beskrives som «en stor kniv».

Flere patruljer i Thereses gate på Bislett i Oslo

Politiet bekrefter på Twitter at det ha vært en konfrontasjon og at skudd ble avfyrt. Konfrontasjonen var mellom politiet og minst én person til. Situasjonen er pr. nå ikke avklart.

Kl. 09.37 skriver politiet på Twitter at de fortsatt søker etter flere skadede og evt. truende personer i området.

– Det vil komme en fyldigere uttalelse fra politiet etterhvert.

Mange patruljer fra politiet og ambulanse møtte opp i morgentimene. Bildet er tatt fra Eugenies gate.

En av Nettavisens journalister oppgir å ha vært vitne til hendelsen. Journalisten beskriver et dramatisk hendelsesforløp da politiet forsøkte å få kontroll på en mann som løp etter en kvinne med en kniv i hånden.

Ifølge Nettavisen er mannen skutt av politiet.