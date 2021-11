Politiet har skutt og drept én person på Bislett i Oslo

Vitner hørte skrik og flere skudd på åstedet. Politiet bekrefter at én tjenesteperson er skadet. De søker etter flere mulig skadede eller truende personer.

Politiet har dekket til politibilen som ser ut til å ha kollisjonsskader. Like bak bilen har politiet satt opp et telt, og markert ved det som ser ut til å være en kulehylse.

9. nov. 2021 09:22 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet havnet i konfrontasjon på Bislett tirsdag morgen.

Kort oppsummert:

• Én mann er skutt av politiet.

• Politiet fikk melding om en truende person med kniv like før klokken 9. Vitner hørte skrik og flere skudd på åstedet.

• En politibetjent er skadet i hendelsen.

• Det søkes nå etter flere mulige skadede eller truende personer.

Politiet bekrefter overfor NRK at personen som ble skutt av politiet på Bislett i Oslo tirsdag, er død.

Politiet sier også at de tror at de vet hvem personen er.

Politiet forsøkte å kjøre ned antatt gjerningsmann

Oslo-politiets innsatsleder Torgeir Brenden sier de fikk den første meldigen inn til seg klokken 8.57.

– En person har angrepet folk med kniv i Thereses gate på Bislett, sier han.

Han opplyser videre at en patrulje var i nærheten og havnet i en pågripelse. Brenden opplyser at patruljen forsøkte å kjøre ned personen mens den antatte gjerningsmannen holdt på å knivstikke en person. Politiet ble da angrepet av denne personen med kniv, sier innsatsleder Brenden.

Han sier det er mer en én sivil som har blitt angrepet av mannen i tillegg til en politibetjent.

– Hvor mange det er jobber med vi å få oversikt over, sier han.

Innsatsleder sier en gjerningsperson ble skutt da vedkommende angrep politibetjenten under den dramatiske pågripelsen.

– Personen som er skutt er skadet og kjørt til Ullevål av politiet, sier innsatsleder.

Han vet ikke hvor mange skudd som ble løsnet.

– Det er ingen tvil om at dette var en alvorlig, pågående voldshandling og at de gjorde alt i sin makt for å forhindre skade, sier innsatslederen om politiet.

En tjenesteperson ble skadet i forbindelse med pågripelsen. Tilstanden er ikke kritisk.

– Per nå har vi ingen opplysninger om at det skal være flere gjerningspersoner, sier Brenden.

Han sier ingenting tyder på at ofrene i saken har vært noe annet en tilfeldige ofre.

– Vi har fortsatt et aktivt søk i området for å se om det kan være flere skadede, selv om ingenting tyder på det.

En politibil har kollidert med veggen på Bislett. Det skjedde i forbindelse med en konfrontasjon der det ble avfyrt skudd.

Store deler av gaten er stengt av, og Aftenpostens journalist kan bare se én ambulanse på stedet. Den forlot åstedet like før kl. 10.

En politibil har kjørt inn i veggen i krysset Thereses gate/Sporveisgata. Den er nå tildekket med presenning. Like ved den setter politiet nå opp et eget telt. Det gjør de for å bevare bevis.

Det er fortsatt store mengder politi på stedet.

Simen Røsland så hendelsen på Bislett

Hørte skrik og skudd

Flere vitner forteller om konfrontasjonen på Bislett i Oslo sentrum.

– Vi så en mann med stor kniv, og politiet kjørte på ham. Han truet en dame, og politiet kjørte på ham to ganger, tror jeg, før det ble avfyrt skudd, forteller Simen Røssland til Aftenposten.

Nå sirkulerer flere videoer som skal være fra pågripelsen. Den ene viser at en politibil kjørte på den antatte gjerningsmannen langs trikkesporet, etter at han først hadde stått ved siden av politbilen og truet med en stor kniv.

En annen video viser at den antatte gjerningsmannen blir påkjørt på nytt, og presset inn i en butikkbygning. Mannen kommer seg løs, og tar seg deretter raskt inn på passasjersiden i politibilen og går løs på betjenten i passasjersetet med kniven.

Flere patruljer i Thereses gate på Bislett i Oslo

Midlertidig bevæpning

Politidirektoratet beordrer midlertidig bevæpning av politiet over hele landet etter hendelsen.

− Politidirektoratets rolle er å vurdere og iverksette tiltak som sikrer en god beredskap og håndtering i hele landet. Samtlige av landets politidistrikter er varslet om situasjonen og er midlertidig bevæpnet for å øke politiets beredskap og innsatsevne, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Ved Ullevål sykehus er det også observert flere politipatruljer, også bevæpnet politi.

En patrulje fra politiet var i nærheten da hendelsen skjedde.

– Ut ifra at han aktivt forsøkte å angripe folk på stedet, kan vi tenke oss at han hadde fortsatt med det om ikke politiet hadde vært på stedet, sier innsatsleder Torgeir Brenden.

To øyenvitner har hørt en kvinne skrike. Ett av vitnene så at en mann i bar overkropp kom løpende. Han bar det som beskrives som «en stor kniv». Et vitne forteller også NRK at mannen var barbent.

Et enormt politioppbud i gatene på Bislett tirsdag morgen.

En av Nettavisens journalister oppgir å ha vært vitne til hendelsen. Journalisten beskriver et dramatisk hendelsesforløp da politiet forsøkte å få kontroll på en mann som løp etter en kvinne med en kniv i hånden.

Ifølge Nettavisen er mannen skutt av politiet.

Spesialenheten er varslet

Spesialenheten er varslet om at politiet har skutt en person på Bislett i Oslo.

– Spesialenheten har iverksatt obligatorisk etterforskning selv om det ikke er grunn til mistanke om at det har skjedd en straffbar handling, skriver de på sine nettsider.

Justisminister Emilie Enger Mehl er informert om hendelsen, opplyser NTB.

