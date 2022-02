– So long, metern! Snakkes forhåpentlig aldri igjen!

Under fjorårets gjenåpning ble det fullstendig kaos utenfor nattklubben. Nå har de lært. Byrådsleder Raymond Johansen oppfordrer alle til å ta byen i bruk.

Nattklubben Storgata 26 ble startet av to som hadde jobbet i TV-bransjen og var «drittlei av å lage meningsløst innhold for massene». De fikk ett år med normal drift før pandemien kom.

12. feb. 2022 20:17 Sist oppdatert nå nettopp

Det lukter stramt av øl fra kvelden før. På det klissete gulvet ligger brukt snus, rufsete limeskiver og en knekt eyeliner. Hos nattklubben Storgata 26 i Oslo gjør Kristoffer Fladmark lokalet klart for lørdagens åpning.

Forskjellen fra fredag til lørdag er stor for utestedeieren og altmuligmannen: Den siste tiden har de bare kunnet slippe inn 350 personer. Lørdag forventer de stappfullt hus og 700 gjester. Langbord stues bort for å gjøre plass til det som er hele konseptet for stedet med tre gulv for nettopp det: tett og svett dansing til høy musikk.

– So long, metern! Snakkes forhåpentlig aldri igjen! gliser driftsleder Julia Holmboe.

– Hva skal dere gjøre med alle bordene?

– Selge dem på Finn? Brenne dem? Nei, jeg tør ikke gjøre det ennå, sier Kristoffer Fladmark.

Eier Kristoffer Fladmark vil se deg dans, dans, dans (oppå bordet) legg deg ned få se deg dans, dans utavdegsjæl-opplevelse på gulvet

Full gjenåpning

– Hvis det ikke er kamera i nærheten, kan det være at jeg skal danse litt, sa helseminister Ingvild Kjerkol på lørdagens pressekonferanse.

Der ble det klart at Norge nå praktisk talt er fullt gjenåpnet. Om Kjerkol tar turen til nattklubben i Storgata, er lite trolig.

Til Aftenposten sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at Oslo har vært klar for lettelsene en stund.

– Jeg er glad det skjer nå. Meteren har nok mest vært symbolsk i det siste. Men tiltaket har vært en belastning for utelivsbransjen, som ikke kunne slippe inn så mange de ønsket, sier han.

– At det nå er slutt, betyr noe for hvordan vi ser på livet, legger han til.

Fakta Disse rådene og reglene gjelder nå Testing og isolasjon Voksne bør teste seg hvis de har symptomer på koronasmitte. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis man er symptomfri.

Barn trenger ikke teste seg selv om de har symptomer.

Ved positiv test bør voksne holde seg hjemme i fire dager, men det er ikke lenger et krav. Man bør ha vært feberfri i 24 timer, uten febernedsettende medisin, før man drar tilbake på jobb.

Barn som er smittet, bør bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan i likhet med voksne gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.

Alle krav om karantene ble avviklet 1. februar. Råd til risikogrupper og uvaksinerte De fleste vil i stor grad være beskyttet mot alvorlig sykdom gjennom vaksinasjon, slik at de kan leve som andre og følge de samme smittevernrådene.

Dersom man har risiko for alvorlig sykdom, må man selv vurdere risiko for smitte mot behovet for kontakt med andre.

Holder man seg til å være i kontakt med noen få faste personer, reduserer man risikoen for smitte.

Man bør bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte. Avstand og sosial kontakt Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand.

Ved nylig oppståtte luftveissymptomer bør man holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper. Munnbind Det er ikke lenger påbud om munnbind.

Man bør bruke munnbind hvis man skal være i nærkontakt med personer i risikogrupper og har luftveissymptomer. Smittesporing Man trenger ikke lenger informere nærkontakter ved smitte.

Kommunal smittesporing kan være aktuelt i noen tilfeller, som for eksempel ved lokale utbrudd. Skoler, barnehager og SFO Trafikklysmodellen er avviklet, men kommuner kan velge å gjeninnføre den ved behov. Serverings- og utelivsbransjen, reiseliv, arbeidsliv og arrangementer Arbeidsliv generelt kan ha normal drift. Arbeidsgivere må selv vurdere hvilke behov de har for å forebygge smitte. Det er viktig at arbeidsplasser legger til rette slik at personer i risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

Det er ikke lenger antallsbegrensninger eller krav om avstand på arrangementer eller for utesteder.

Det er ikke lenger registreringsplikt ved innreise til Norge.

Det er fortsatt krav om koronatest før avreise til Svalbard. Personer som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller er fullvaksinerte eller har gått gjennom koronasykdom, er unntatt kravet.

Alle som kommer til Svalbard, skal fortsatt teste seg innen 24 timer etter ankomst. Kilde Helsedirektoratet / NTB Vis mer

Raymond Johansen kan ta av munnbindet nå.

Blir ingen champagnefeiring/blir champagnefeiring

Johansen oppfordrer folk til å ta byen i bruk.

– Vi må treffe folk, være sosiale og ha gjester. Vi må ta et ansvar for å åpne opp alle sammen.

Selv har han valgt ikke å feire som da Solberg-regjeringen åpnet i slutten av september.

– Jeg har ikke tenkt å la meg avbilde med champagneflasken denne gangen.

Men på nattklubben i Storgata står champagneflaskene på kjøl. Da landet gjenåpnet i september i fjor, var det fullstendig kaos utenfor utestedet. Så store folkemengder presset seg sammen at de risikerte å bli skadet.

Denne gangen har de tatt grep for å unngå farlige situasjoner: De åpner én time tidligere enn vanlig for at ikke alle skal komme samtidig. De har flere vektere og ansatte på jobb, en ekstra garderobe, flere barer og et større areal å danse på.

Pandemien har også gjort at utestedet fortsetter med QR-koder for å bestille drikke, i hvert fall en stund, så folk slipper å stå lenge i kø.

Selv om de fikk beskjed om gjenåpningen på samme tid som alle andre, lørdag formiddag, har de i flere dager forberedt seg på at det ville skje.

– Jeg kjenner på en rar følelse, sier Kristoffer Fladmark noen timer før dørene åpner.

– Sist gang var det mer eufori. Etter det har det vært lettelser og skuffelser om hverandre. Jeg tillater meg ikke å slippe jubelen løs helt ennå.

– Men når folk kommer inn og begynner og danse, kan det fort komme en tåre, sier Julia Holmboe.

– Veldig nødvendig å åpne

Da Oslo fikk strenge regionale tiltak som følge av omikron 2. desember, sa Johansen at det var viktig å i ettertid vurdere om tiltakene var nødvendige og forholdsmessige. Nå vil han ha en diskusjon om tiltakene varte for lenge.

– Det er viktig å evaluere det. Det er jeg sikker på at koronakommisjonen vil gjøre. Jeg har vært tydelig på at ingenting trenger være stengt lenger enn nødvendig.

– Var Oslo stengt lenger enn nødvendig?

– Jeg kan si det sånn at det var veldig nødvendig å åpne alt i dag, og det var også lettelsene forrige uke.

– Arven etter korona er ikke over

Johansen er opptatt av at vi tar vare på barn og unge fremover. Nå er det på tide å invitere klassen hjem på bursdagsfest igjen, mener han.

– Foreldre må hjelpe barn og ungdom til å inkludere flest mulig. Det betyr så mye. Unge, særlig i Oslo, har betalt en veldig høy pris. Flere sliter nå enn før. Det bekymrer meg, sier han.

– Arven etter korona er ikke over, selv om pandemien nærmer seg slutten. Det må politikken og hver og en av oss jobbe med.

Øvd i skogen

Kristoffer Fladmark har testet at musikken og de fargerike lysene fungerer. Platespillerne er rigget for de ti DJ-ene som skal spille techno og hiphop denne nyåpnings-kvelden. Det lukter mer og mer grønnsåpe i lokalet.

Så da gjenstår bare ett spørsmål.

– Husker vi hvordan vi danser på byen?

– Mange av dem som pleier å komme hit, har danset på fester i skogen gjennom hele pandemien. De klarer seg. Hvis noen andre har glemt det, tror jeg de finner ut av det, sier Fladmark.

Selv vet han ikke om han rekker å danse.