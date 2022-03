I år er skoleferien hele ni uker lang: – Det blir et vanskelig puslespill

Etter to år med pandemi, hjemmeskole og trafikklysmodell er sommerferien i år rekordlang i Oslo. For Therese Edvardsen og mange flere foreldre blir det vanskelig å gi barna et tilbud mens de selv er på jobb.

Til høsten starter Hermine (9) i 5. klasse, og da kan hun ikke lenger gå på Aktivitetsskolen (AKS). – Hvis jeg kunne vært med mamma i hele ferien, hadde det vært greit med lang ferie. Men hvis jeg må være mye alene hjemme, blir det litt kjedelig.

9. mars 2022 16:30 Sist oppdatert 11 minutter siden

Therese Edvardsen er sykepleier og alene med datteren Hermine på 9 år. Da hun innså hvor lang sommerferie datteren skal ha i år, kjente hun på frustrasjonen med å få sommerkabalen til å gå opp.

Etter sommeren begynner Hermine i 5. klasse og har dermed ikke rett til å være på Aktivitetsskolen lenger. Det innebærer at hun kanskje må være tre uker alene hjemme mens moren jobber i august.