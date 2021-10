For to uker siden la folk ned blomster for drepte Hamse (20). I dag møter de politiet for å snakke om problemene i området.

Drapet på Hamse Adan har utløst en debatt om problemene i Oslo sør. I kveld møter politiet og bydelen bekymrede beboere på Mortensrud.

Torsdag holdes det folkemøte på Mortensrud etter drapet på Hamse Adan.

21. okt. 2021 18:29 Sist oppdatert 23 minutter siden

Torsdag 7. oktober ble 20-åringen skutt i gressbakken bak Lofsrud skole på Mortensrud sør i Oslo. Dagen etter døde han av skuddene. Fortsatt er ingen tatt for drapet.

Drapet sjokkerte beboerne i området, og utløste en ny debatt om det som skjer i den søndre delen av Oslo.

To uker etter drapet holdes det torsdag et åpent folkemøte på Mortensrud. Der holdt byrådsleder Raymond Johansen (Ap) appell for rundt 150 fremmøtte foran Mortensrud senter, ifølge Aftenpostens journalister på stedet.

– Drapet på Hamse rystet Mortensrud og alle dere som bor her. Det skaper usikkerhet, sinne og frustrasjon. Dere står ikke alene. Byrådet, politiet og bydelen står sammen med dere, sier Johansen.

Slik ser det ut foran Mortensrud senter torsdag kveld. Politi og politikere møter folk på torget.

På møtet skal det etter planen informeres om hvordan de arbeider i bydelen, som i lang tid har vært preget av store sosiale problemer: Arbeidsledigheten er høy. Flere av skolene har svake resultater. Det er mye kriminalitet.

Drapet på Adan var den siste i en rekke skytinger i Oslo den siste tiden. Syv personer er blitt skutt på bare ni uker i hovedstaden, flere har kommet fra sør i Oslo.

– Det er helt naturlig at dere ber oss i politiet rydde opp. Jeg vet at straffesaken blir oppklart, sier leder John Roger Lund i Enhet Øst i Oslo politidistrikt.

Han opplyste også at politiet har beslaglagt tre skytevåpen etter drapet på Adan.

I dagene etter drapet på Adan, la flere ned blomster og tente lys foran Lofsrud skole.

Politileder og FAU-leder i uenighet

Lund tok et samtidig oppgjør med fraværende foreldre i sin tale torsdag.

– Vi trenger at mamma og pappa er ved skolene, sa han til de fremmøtte.

Han sier at politiet ser mange ungdommer fra områder som Mortensrud som havner på feil kjør.

– De kriminelle miljøene bruker skolegården som aktiv rekrutteringsarena. 10–12 år gamle gutter henger med 18-åringer rundt skolene, mens ingen foreldre er å se, sier han.

Leder John Roger Lund i Enhet Øst i Oslo politidistrikt.

Han påpeker at han ikke mener dette som en skjennepreken til foreldre.

– Vi har ikke lykkes i å få med foreldre og lokalmiljøet i stor nok grad. Det møtte fire foreldre på FAU-møtet på Lofsrud skole etter drapet på Hamse Adan. Det holder ikke.

Men det var ikke FAU-lederen ved Lofsrud enig i.

– Det var tyve foreldre til stede på møtet, ikke fire, kontret Trine Eskeland.

Lund sa også at det er for tidlig å si om drapet på Adan var et målrettet angrep. Han etterlyste også mer kontakt med politiet fra nærmiljøet.

– Det nytter ikke at de som står midt oppe i en hendelse, ikke snakker med politiet

Politiet er tilstede på Mortensrud senter.

Byrådslederen kom med løfter

– Alle dere som jobber med å gjøre en forskjell fortjener stor honnør. Dere står i en krevende situasjon, sier Johansen.

I appellen sin, kom byrådslederen med flere løfter om måter politikerne planlegger å løfte området på.

– Selv om det ikke hjelper akkurat nå, så skal det bygges mye her, sier Johansen.

Deriblant skal det bygges et eget jobbsenter innen kort tid, ifølge byrådslederen. Senteret er ventet innen uke 44, som bare er drøyt to uker til. Det skal bli et tilbud først og fremst for unge voksne mellom 18 og 25 år, sier han.

Mange mener kommunen og politiet de siste årene ikke har gjort nok.

Tomme ord og penger på konto

Byrådet har siden 2018 satt av flere titalls millioner for å forebygge kriminalitet i Oslo sør. Onsdag skrev Aftenposten at en stor del av pengene fortsatt står ubrukt på kommunens konto.

Rektor Trond Nilsen ved Lofsrud skole har gitt uttrykk for at kommunen ikke har stilt opp for miljøet på Mortensrud. En liten andel kriminelle har fått lov til å gi et dårlig rykte til hele bydelen, mener han.

– Noe som har plaget meg i mange år, er at ikke alle skjønner at 99,9 prosent av disse ungdommene og foreldrene deres er flotte mennesker, sa han til Aftenposten 12. oktober.

I dag har ungdom ofte ikke tillit til hverken ansatte eller politiet, ifølge Nilsen. Han etterlyser et sted å være for utsatte ungdommer og unge voksne, som henger på skolegårder og andre steder.

Les også Minnestund på Mortensrud etter drapet på 20-åringen. Ett minutts stillhet ble til to ... og tre.

Minst 20 politipatruljer deltok i etterforskningen av området rundt Lofsrud skole kvelden Hamse Adan ble skutt.

En annen som har snakket åpent om behovet for store endringer i bydelen, er Høyre-politiker Mehmet Kaan Inan.

– Mange opplever at samfunnet jobber mot dem, ikke for dem. Byrådspartiene kommer i hver valgkamp til Mortensrud og lover masse ting, men sannheten er at de svikter alle i bydelen år etter år, sier Inan.