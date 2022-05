Oslo vil bytte ut «fiendtlige» benker på Nydalen og Storo T-banestasjoner

Disse benkene på T-banestasjoner i Oslo er det umulig å slappe av på, mener filosof Øyvind Kvalnes. Nå tar Sporveien selvkritikk.

Disse benkene på Nydalen T-banestasjon er kanskje Oslos tristeste eksempel på fiendtlig design, skrev Øyvind Kvalnes i et debattinnlegg i Aftenposten. Nå sier Sporveien at benkene skal byttes ut på sikt.

12. mai 2022 18:30 Sist oppdatert nå nettopp

Benkene på Nydalen og Storo T-banestasjon er iskalde, glatte og utrivelige, mener filosof Øyvind Kvalnes. Han gikk hardt ut mot benkene i et innlegg i Aftenposten nylig.

Nå varsler Sporveien at de skal bort ved neste oppgradering. Det er Sporveien som drifter T-banenettet i Oslo.

«Oslo skal være en vennlig by. Vi skal gjøre vårt», skriver Thor Georg Sælid i Sporveien til Aftenposten. Han er banesjef for T-banen i Sporveien.

«Dette er ikke benker til å hvile seg eller slappe av på. Første tanke er at dette er skikkelig dårlig design», skrev Kvalnes.

Kvalnes spekulerer på at meningen er at ingen skal kunne legge seg ned for å hvile eller sove på dem. Resultatet er at det heller ikke er mulig å slappe av på dem sittende, skrev han i innlegget.

Sporveien er «helt enig» i Kvalnes’ perspektiver, skriver Sælid.

Alle stasjoner skal få like benker

Benkene på Nydalen og Store ble satt opp da stasjonene ble bygget i 2003. I ettertid ser vi at benkene på akkurat disse stasjonene kunne hatt en annen utforming, fastslår Sælid.

Han sier han skjønner godt tilbakemeldingene fra dem som synes at benkene ikke er spesielt komfortable.

Han skriver at Sporveien i dag har en annen standard for hvordan slike benker skal være. Han viser til at stasjonene på Carl Berner og Ensjø, som nylig ble oppgradert, har mer komfortable benker.

Sælid sier benkene på Nydalen og Storo vil bli skiftet ut neste gang de skal gjøre større oppgraderinger og vedlikehold på stasjonene. Hvor lang tid det vil ta, kan imidlertid ikke Sporveien svare på. Planene for når vedlikeholdsarbeidende på stasjonen skal starte, jobbes det med å legge nå, sier Sælid.

Alle T-banestasjonene skal på sikt ha like benker som følger den nye standarden. De vil bli skiftet når stasjonene blir oppgradert, skriver han.

Slet med å finne hvilestilling

– Oslo trenger vennlig design og brukervennlige løsninger. Vårt mål fremover er derfor å gjøre trikk og T-bane, trikkeholdeplasser og T-banestasjoner mer tilgjengelig for alle som reiser eller ønsker å reise kollektivt, skriver Sælid.

Kvalnes er glad for at Sporveien lytter til kritikken.

– Mange andre har klaget på disse benkene tidligere, uten at det har ført til noe. Kanskje måtte det en filosofisk røst til for å komme i mål med det, sier han.

Kritikken fra Kvalnes kom først i en Twitter-melding. Den fikk over 1600 likes. Meldingen ble sendt i frustrasjon da han – sliten på Nydalen T – slet med å finne hvilestilling på benkene.