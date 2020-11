Engasjerte deltakere markerte misnøye med koronatiltak i Oslo

Flere hundre mennesker møtte opp i Oslo sentrum lørdag ettermiddag for å vise sin misnøye med myndighetenes koronatiltak.

Gruppen «Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge – NÅ» arrangerte lørdag demonstrasjon mot koronatiltakene på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Demonstrasjonen mot koronatiltakene i Oslo lørdag startet på Fridtjof Nansens plass ved Rådhuset. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hans Lysglimt Johansen fra partiet Alliansen ga en meningsfelle en klem under demonstrasjonen mot koronatiltakene på Eidsvoll plass foran Stortinget i Oslo lørdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

En av demonstrantene mot koronatiltakene på Eidsvoll plass foran Stortinget i Oslo lørdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Initiativtaker Liv Ronglan fra Facebook-gruppa «Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge – NÅ» ga en av appellantene en klem under demonstrasjonen mot koronatiltakene på Fridtjof Nansens plass ved Rådhuset i Oslo lørdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ifølge politiet var det cirka 300 deltakere foran Stortinget noe før klokka 16 lørdag.

– Noen er blitt bedt om å flytte seg litt. Det er bra oppmøte og engasjement, men jeg har ikke fått noen meldinger om at det er noen tilspissing. Vi er veldig tilstedeværende med synlige politipatruljer og ledere, sier operasjonsleder Guro Sandnes til NTB i 16.30-tiden.

Demonstrantene møttes på Fridtjof Nansens plass ved Rådhuset i Oslo, der det ble holdt appeller, før deltakerne gikk til Eidsvolls plass, der det ble holdt flere appeller.

Initiativtaker Liv Ronglan fra Facebook-gruppa «Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge – NÅ» skriver at bakgrunnen for markeringen er et ønske om at myndighetene revurderer sin strategi når det gjelder håndteringen av covid-19-viruset.

Ronglan oppgir at gruppen hun representerer er politisk nøytral, samler folk i alle aldre over hele landet og teller nå 14.500 medlemmer.