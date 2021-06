Rustet opp for 676 millioner: – Her vil det skje ulykker!

Storgata er oppgradert for 676 millioner kroner. Nå kommer tøff kritikk både fra syklister og landskapsarkitekter.



Egentlig ønsker ikke kommunen at syklister skal bruke Storgata. Men det vil de fortsatt gjøre, ifølge Syklistenes Landsforening. De spår at konflikten mellom trikker og syklister vil føre til stygge ulykker. Foto: Jan Tomas Espedal

21 minutter siden

Den er omtalt som Oslos nye paradegate. Etter to og et halvt år med graving og kaos, åpnet Storgata i all sin granittprakt mandag. Trikkene kan suse uforstyrret gjennom en lang rett gate, der alt er lagt til rette for nettopp kollektivtrafikk.

Men et knapt døgn etter åpningen begynte andre brukergrupper å murre.