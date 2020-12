Kom deg ut på ski!

Snøen har lavet ned i Marka de siste dagene og løypene er nypreparerte. Skiforeningen advarer imidlertid mot ferdsel over vannene.

Løypebas Lars Gulbrandsen har kjørt løyper til skifolket helt nord i Marka mandag. Her langs traseen fra Svartbekken langs Fjellsjøen. Foto: Skiforeningen

For løypebas Lars Gulbrandsen har det vært en krevende arbeidsdag.

Preppemaskinen til Skiforeningen går tregt i den dype, tunge snøen. Den fuktige snøen gjør også at bjørk og grantrær knekker som tannpirkere og sperrer traseene der Gulbrandsen lager skispor.

Men for skiløypemakeren er det likevel en jubeldag. Han har ikke sett så stort snøfall på mange år.

– Det har kommet over 70 centimeter. Sist vi fikk så mye snø på én gang var vinteren 2017, tror jeg, sier Gulbrandsen, som mandag kjørte spor rundt Gjerdingen, helt nord i Nordmarka.

– Denne snøen er kommet for å bli i vinter?

– Ja, dette er en fantastisk julegave. Vi får laget en perfekt såle. Det gjør at løypene vil tåle mye mildvær senere i vinter, sier han.

Et eget scooterteam har ryddet skitraseen for toppknekte trær i dag. Foto: Skiforeningen

– Fine forhold i vente

– Det har kommet godt med snø i Marka, ikke bare i de høyereliggende områdene. Her på Voksenkollen, hvor jeg bor, er det skikkelig flott vinter, forteller kommunikasjonssjef Trine Rom Giving i Skiforeningen.

– Inn mot helgen etter nyttår kommer også kuldegradene. Vi har skikkelig fine forhold i vente, fortsetter hun.

Sollihøgda og Solli

Ut fra Sollihøgda prepareres løypene mandag og det blir mulig å gå Djupdalsveien til Auretjernsbekken.

Fra Solli i Asker blir det preparert inn til Myggheim, forbi Sandungen og opp til Mikkelsbonn. I tillegg prepareres lysløypa. Bærum kommune preparerer fra Skoglund og Vestmarksetra.

På Ringkollen er planen å pakke Treningsrunden og løypene mot Løvlia.

Preppemaskinen over Snellingsflaka i Romeriksåsene søndag 27. desember. Foto: Jarle Jensen/Skiforeningen

Frognerseteren og Sørkedalen

Sørkedalsmaskinen var mandag morgen på vei opp Gråseterveien mot Heggelivann.

– Det kan være litt overheng noen steder. Dette fordi det har kommet så mye tung og våt snø. Løypebasene rydder unna fortløpende når de preparerer, sier Giving i Skiforeningen.

Bymiljøetaten i Oslo har preparert fra Frognerseteren og innover til Normarkskapellet, til Skjennungstua og Ullevålseter og ned til Sognsvann.

Best forhold finner man uansett i de høyeste områdene. På det meste, i Nordmarka Nord, er det opp mot 80 centimeter snø enkelte steder, ifølge Giving.

Gråseterveien mandag formiddag. Foto: Leserfoto

Fakta Skiforeningen anbefaler disse stedene: Nordmarka nord (Svartbekken, Mylla og Tverrsjøstallen)

Romeriksåsene (Brovoll, Sjonken, Råsjøkrysset og Nysetra)

Nannestad (Nordåsen)

Hadelandsåsene (Lygna) Informasjon om hvor det kjøres løyper finner du på skiforeningen.no/utimarka/foremelding/ Vis mer

Løypebasen var i full sving med løypekjøring over Snellingsflaka i Romeriksåsene søndag 27. desember. Foto: Foto: Jarle Jensen/Skiforeningen

Vannene er ikke sikre

Skiforeningen fraråder imidlertid ferdsel på vannene.

– Flere vann fikk et tynt islag i forrige uke. På grunn av all nedbøren er isen ikke farbar. Vi har ikke kjørt noen løyper over vann så langt denne sesongen. Når vi gjør det, sjekkes isen grundig først, og løypa merkes med stikker, understreker Giving.

Hun oppfordrer folk til å utnytte romjulen i vinterlige omgivelser.

– Det er kjempefint i Marka nå.

Store snømengder har også skapt parkeringsproblemer mandag.

– Vi kjørte først til Vestmarksetra, men parkeringsplassen der var ikke måkt. Vi kjørte oss fast, men fikk hjelp fra hyggelige folk med spade og kom oss ut. Så kjørte vi videre til Sollihøgda, men der var det også kaos. Traktorer holdt på å rydde parkeringsplassen, så vi ga opp. Vi får prøve igjen senere, sa skientusiasten Gro Vik Knutsen på telefonen til Aftenposten mandag formiddag.