Emma (14) og Conrad (11) hadde akkurat kommet tilbake til skolen. Så ble de sendt hjem på nytt.

Det er null kontakt mellom partene i de fastlåste forhandlingene mellom Unio og Oslo kommune. Onsdag blir ytterligere 724 Oslo-lærere tatt ut i streik.

Foto: Morten Uglum

Da lærerne deres ble tatt ut i streik i forrige uke, var ikke overgangen til hjemmetilværelsen så stor for søsknene Emma (14) og Conrad (11). Store deler av skoleåret har jo vært sterkt preget av koronakrisen.

– Vi gikk raskt tilbake til de rutinene vi hadde da skolene var på rødt nivå. Men denne gangen får de jo heller ikke hjemmeundervisning, sier mamma Birte Horn-Hanssen (43).

I rekkehuset på Røa er familien på fire blitt vant til å finne rutiner for å gi hverandre plass.

Det må til når alle fire jobber hjemme mesteparten av tiden. Horn-Hanssen har fast hjemmekontor i jobben på BI. Pappa Fred Opper (45) går på kontoret annenhver dag.

– Og så prøver vi å holde aktivitetsnivået oppe og skjermtiden nede. Vi har zoom-gym på jobben, og der er barna med. Og så drar vi på sykkelturer, sier 43-åringen.

Takknemlig for korpset

Emma, som går på Hovseter ungdomsskole, har én undervisningstime hver dag hos den ene av lærerne hennes som fortsatt ikke er i streik. Huseby-eleven Conrad er innom skolen annenhver dag.

– Heldigvis må de stille fysisk til timene. Den sosiale kontakten de får på skolen er utrolig viktig, sier Horn-Hanssen.

Foto: Morten Uglum

Og redningen? Korpset. Begge barna spiller i Huseby skoles musikkorps, som fyller 100 år i år. Jubileet skal feires, og det krever masse øving.

– Hadde det ikke vært for korpset, hadde det ikke skjedd noe som helst, sier Horn-Hanssen.

I forrige uke ble 600 lærere i Oslo tatt ut i streik. Onsdag trappes Unio-streiken opp med 1200 personer i hovedstaden. 724 av dem er lærere.

Forhandler på to fronter

Selv om streiken er ubeleilig for tobarnsfamilien på Røa, har Birte Horn-Hanssen forståelse for lærernes krav.

– Jeg kan skjønne at de føler seg oversett etter den store innsatsen de har lagt ned i koronatiden. De har måttet legge opp til fleksibel undervisning og en helt annen type oppfølging av alle elevene, sier 43-åringen.

Unio forhandler på to fronter om årets lønnsoppgjør. I Oslo skjer dialogen direkte med kommunen, og i resten av landet forhandler de med arbeidsgiverorganisasjonen KS.

Fagforeningene YS, Akademikerne og Fagforbundet (LO) kom frem til en avtale i forrige uke, men Unio godtok ikke tilbudet. Dermed gikk de til streik fra 27. mai.

– Og nå trapper vi opp, sier Unios Oslo-forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen til Aftenposten.

Ingen kontakt mellom partene

Streiken rammer barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet. Med opptrappingen vil rundt 22.000 Unio-medlemmer være tatt ut i streik.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Andersen sier at kampviljen er stor.

– Unio er en stor og sterk hovedsammenslutning. Vi kan holde på så lenge det trengs. Vi er en godt rigget organisasjon med en god økonomi.

– Men hva med alle elevene som allerede har gått glipp av mye skolegang i år?

– En streik passer jo aldri. Streik er et lovlig virkemiddel, og vi har vært i en prosess med kommunen der de ikke viste noen tegn til å møte våre krav.

– Har det vært noen kontakt mellom partene siden streiken begynte?

– Nei, det har ikke vært kontakt. Ballen ligger hos Oslo kommune, sier Andersen.

Uenig i hvor ballen ligger

Forhandlingsleder Per Steinar Aasebø i Oslo kommune bekrefter at det ikke er noen kontakt mellom partene. Men han er ikke enig i at ballen ligger hos ham.

– Nei, det er jeg ikke. Unio forkastet en skisse som tre av fire sa ja til på torsdag. De er selvfølgelig hjertelig velkommen til å slutte seg til den skissen, sier han til Aftenposten.

Han legger til at han tar opptrappingen onsdag «til etterretning».

– Jeg ser at med uttaket i morgen er det 1878 Unio-medlemmer som er i streik. Det berører ni virksomheter i kommunen. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier han.

– Ingen tvil om hvem som gikk til streik

Samtidig forhandler altså Unio med resten av landets kommuner. Forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i KS er uenig i at ballen ligger hos arbeidsgiverne.

– Når Unio er klare, er våre telefonlinjer åpne, sier Gangsø til Aftenposten.

– Men Unio i Oslo sier at ballen ikke ligger hos dem?

– Nå er jo Oslo et eget tariffområde. Men generelt er det ingen tvil om hvem som har valgt å gå ut i streik. Husk at det har vært en megling der tre av fire valgte å slutte seg til en løsning, sier Gangsø.

I rekkehuset på Røa har de fire beboerne allerede erkjent at skoleåret ender litt på den samme noten som resten av året har vært.

– Det føles egentlig som om sommerferien begynte noen uker for tidlig. Så får vi satse på at ting blir mer normalt til høsten, sier Birte Horn-Hanssen.