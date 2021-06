Hundrevis av elsparkesykler taues inn i Oslo. Regningen kan havne hos brukerne.

I helgen ble over 200 elsparkesykler tauet inn av Oslo kommune. Det ga gebyrer på over 300.000 kr for selskapene. Fremover kan regningen havne hos kundene.

Henslengte og veltede elsparkesykler er blitt et vanlig syn i Oslos gater. Foto: Dan P. Neegaard

Nå nettopp

– Jeg blir skikkelig lei meg når folk parkerer hensynsløst. Bransjen kan ikke akseptere at brukerne oppfører seg som struts når det kommer til parkering, sier daglig leder Christina Moe Gjerde i Voi.

Oslo kommune strammer nå til. Sist helg ble over 200 elsparkesykler tauet inn fordi kommunens ansatte mente de sto i veien. Det ga gebyrer til selskapene på 318.000 kroner.

Men når kommunen strammer inn overfor utleierne, kan utleierne måtte stramme inn overfor brukerne, forteller Gjerde.

Derfor tester Voi ulike tekniske løsninger som skal gi selskapet sanksjonsmuligheter mot brukere som feilparkerer elsparkesykler.

– Vi som utleieaktører har et ansvar for parkering, men det er brukerne som parkerer.