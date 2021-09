Ved Furuset ønsker alle partier å legge E6-trafikken under lokk. Men prosjektet har stoppet opp. Slik så arkitektene for seg at det kunne bli. Oslo Byutvikling Neste generasjon boligutbygging står på vent. Mangler milliarder til tunneler, lokk og kollektiv.

Politikerne har laget planer for rundt 20.000 boliger i Oslo som det er usikkert når kan bygges.

14 minutter siden

Ved Furuset i Groruddalen suser trafikken forbi det meste av døgnet. Over 40.000 kjøretøy mot nord, like mange sørover. Det er en av landets mest trafikkerte motorveier.

Her ønsker alle partier å bygge et lokk over E6. I 2016 vedtok bystyret det. Så stanset det opp. Mer om det siden.

For prosjektet er langt fra det eneste som står stille, viser en gjennomgang Aftenposten har gjort.