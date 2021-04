Johansen: - Det er forsvarlig å starte gjenåpningen av Oslo nå

Raymond Johansen mener det nå er forsvarlig å starte en gradvis gjenåpning av Oslo, men tar mange forbehold. Høyre i Oslo ber byrådet komme med konkrete datoer.

Tirsdag redegjør byrådsleder Raymond Johansen om koronasituasjonen i Oslo og for gjenåpningen av byen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

– Så lenge smittetallene fortsetter å synke, antallet innlagte ikke er for høyt og andelen vaksinerte stiger, mener vi at det nå er forsvarlig å starte en gradvis og kontrollert gjenåpning, skriver byrådslederen i en e-post til Aftenposten mandag kveld.

Han peker på at både smittetallene nå går nedover, antall innlagte ligger på et stabilt nivå og at en stadig større andel blir vaksinert.

Tirsdag klokken 16 har byrådet i Oslo varslet en pressekonferanse om koronatiltakene og veien videre i hovedstaden. Etter fem måneder med en delvis nedstengt hovedstad, er mange spente på hvilke signaler byrådet vil komme med.

Høyres gruppeleder i Oslo Anne Haabeth Rygg mener byrådet nå må komme med noen datoer eller noe konkret folk i hovedstaden kan forholde seg til.

–Det er en trykkoker i Oslo nå. Folk må få noe konkret å se frem til, ikke bare en glidende frist av typen «vi må se det an», sier Rygg.

– Oslo-folk trenger en knagg å henge håpet sitt på, sier hun.

Besøksforbudet kan forsvinne først

Johansen sier byrådet vil prøve å være «så presis som mulig» når de skal legge frem gjenåpningsplanen.

– På den ene siden skulle vi veldig gjerne kunne gi befolkning og næringsliv stor forutsigbarhet og klare datoer å forholde seg til. På den andre siden har pandemien, igjen og igjen, vist oss at den er svært uforutsigbar. Å åpne opp for deretter å måtte stenge ned igjen, det vil byrådet for all del unngå, sier han.

Johansen vil ikke si hvilke eventuelle lettelser som nå kommer. Han har tidligere uttalt at forbudet mot å ha mer enn to besøkende i private hjem, er noe av det første som vil bli lettet på.

Fakta Fakta om koronatiltakene i Oslo Oslo kommune innførte sine strengeste tiltak 17. mars. *Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem. *Hjemmeskole for ungdomsskoler og videregående skoler. Dette ble opphevet fra mandag 19. april, og elevene fikk komme tilbake på skolen på et forsterket rødt nivå. Hjemmeskole for 5. til 7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Dette ble opphevet mandag 19. april, og elevene fikk komme tilbake på skolen på et forsterket rødt nivå. *Rødt nivå i barnehager og grunnskoler. *Stengte innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge. *Stengte serveringssteder, med unntak av takeaway. *Stengte butikker, med unntak av blant annet dagligvarebutikker og apotek. *Stengte treningssentre, teatre og kinoer. *Forbud mot arrangementer – noen unntak, blant annet for begravelser. * Alle over ungdomsskolealder som deltar i idretts- og fritidsaktiviteter skal fortsatt holde minst 1 meter avstand til andre som ikke tilhører samme husstand. Gruppestørrelse på ti personer endres ikke for noen aldersgrupper. *Barn til og med ungdomsskolealder er unntatt krav om å holde 1 meter avstand når det er nødvendig for å gjennomføre idretts- og fritidsaktiviteter utendørs. *Tiltakene gjelder foreløpig ut 29. april. Vis mer

Ber byen åpne for de vaksinerte

Anne Haabeth Rygg sier hun håper det tirsdag vil varsles om flere lettelser enn bare besøksforbudet.

– Det er en viktig lettelse og betyr mye for privatlivet, men det betyr ingen ting for de 37.000 som står helt eller delvis uten jobb, og som nå virkelig trenger å få sine kunder og gjester tilbake, sier Rygg.

Rygg og de andre opposisjonslederne i Oslo ga mandag ettermiddag sine innspill og råd om gjenåpningen under et digitalt møte med Raymond Johansen.

Rygg mener byrådet i Oslo bør være klar til å la Oslo-folk ta vaksinepasset i bruk når det etter planen lanseres 4. mai.

– På den tiden vil anslagsvis en fjerdedel av Oslos befolkning ha fått et stikk i armen. Da bør de kunne begynne å bevege seg igjen og få bruke butikker, serveringssteder, kulturtilbud og treningssentre. Det gjør at veldig mange nedstengte bransjer kan komme i gang igjen, og folk kan få komme tilbake på jobb, sier hun.

Rygg sier hun frykter at byrådet blir for opptatt av «urettferdighet» gjenåpningen fremfor å la de som kan, komme tilbake til en mer normal hverdag.

– De er opptatt av likebehandling, men det tror jeg blir vanskelig, og det er jo uansett bare snakk om noen uker. Jeg er mest opptatt av å få folk tilbake i jobb, sier hun.

Høyres gruppeleder i Oslo Anne Haabeth Rygg sier Oslo-folk nå trenger konkrete datoer å forholde seg til for når byen kan gjenåpnes. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Vil prøve å unngå «usaklig» forskjellsbehandling

Besøksforbudet var blant tiltakene som ble innført 17. mars, da de strengeste tiltakene siden pandemien startet ble innført i Oslo.

Første runde med lettelser ble varslet i midten av april. Da fikk elever på videregående og i ungdomsskolen, samt 5.–7. klasse i smitteutsatte bydeler komme tilbake igjen på skolen etter en måned med hjemmeskole.

Dagens strenge tiltak skal i utgangspunktet vare ut 29. april.

– Når vi vurderer hvilke tiltak som kan lettes på først, vil vi særlig se på smitterisiko, sier Johansen.

Han sier det skal gjøres en vurdering av smitterisikoen for ulike virksomheter og aktiviteter, og hvor mye av risikoen som kan dempes med godt smittevern.

– Det er for eksempel enorm forskjell i smitterisiko ved et uteliv i normal drift, og en åpning med begrensninger på avstand, sitteplasser og åpningstid, sier han.

– Vi vil gjøre det vi kan for å unngå usaklig forskjellsbehandling. Samtidig er det vanskelig å oppnå hundre prosent likebehandling mellom ulike virksomheter, sier han.