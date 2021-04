Nye tall om pandemien i Oslo: Mer enn seks av ti pasienter har innvandrerbakgrunn.

– Dessverre er det mange som ikke har akseptert at vi må være fra hverandre og holde avstand. Jeg hører noen si at «ja, ja, vi drar på besøk for ingen av oss er smittet», sier Dosti Ali (35) på Mortensrud på Søndre Nordstrand. Faren, som opprinnelig kom fra Irak, har ligget fire uker på sykehus med covid-19. Foto: Dan P. Neegaard