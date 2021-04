Ti dager med under 200 smittede i Oslo: – Tredje bølge i ferd med å bli slått ned

Oslo har registrert under 200 smittetilfeller hver dag de siste ti dagene. Det gir grunn til optimisme, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Det kan være lysere tider i vente for Oslos befolkning, etter ti dager på rad med under 200 registrerte smittetilfeller. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

24. apr. 2021 11:58 Sist oppdatert nå nettopp

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Oslo har vært delvis nedstengt siden november, da skjenkekranene i hovedstaden ble stengt. I 2021 er også byens butikker blitt stengt ned. Til uken har byrådet varslet en pressekonferanse om tiltakene i Oslo.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) advarer folk mot å ha for store forventninger til lettelser med det første. Etter det NTB forstår er det kun mindre lettelser som diskuteres i forkant av pressekonferansen til uka.

– Jeg vil advare mot for store forventninger til store og omfattende lettelser neste uke, sier Steen.

Etter at 242 smittetilfeller ble registrert 13. april, har Oslo nå gått ti dager på rad med under 200 tilfeller. Det siste døgnet er det registrert 143 tilfeller.

– Jeg er veldig glad for at smittetallene synker, og at antall innleggelser på sykehusene er på vei ned. Det viser at tiltakene våre virker og at Oslo-folks innsats gir resultater. Sånn jeg vurderer situasjonen nå, så mener jeg at den tredje bølgen er i ferd med å bli slått ned, sier Steen.

– Dette gir god grunn til optimisme, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Trenden er nedadgående

Smittetrenden i Oslo er nå nedadgående, men Steen understreker likevel at fremdeles har høye smittetall.

– Vi er på omtrent samme nivå i smitte som sist uke i februar, altså da den tredje bølgen hadde etablert seg og stigningen i smitte begynte å bli bratt. Smittetallet forrige uke var på nivå med det høyeste nivået vi nådde under den andre bølgen i høst og det høyeste nivået vi nådde etter juleferien, sier Steen.

Han påpeker at den tredje bølgen er dominert av den mer smittsomme, britiske varianten av viruset, og at denne påvises i 90 prosent av de positive prøvene.

– Derfor er det ekstra gledelig at tiltakene også viser seg å virke. Samtidig er det ingen tvil om at smittesituasjonen fortsatt er alvorlig, sier helsebyråden.

Kommer med advarsel

Han kommer med en advarsel til dem som måtte håpe at hovedstaden nå kan åpne helt opp.

– Jeg er veldig opptatt av at vi ikke må snuble på oppløpssiden og åpne for mye og for tidlig – eller legge fram omfattende gjenåpningsplaner når oppgaven er å slå ned viruset, ikke å åpne opp samfunnet, sier Steen.

Også Espen Nakstad viser til at smittesituasjonen i Oslo fortsatt gir grunn til bekymring.

– Det er positivt at man har kommet ned under 200 daglige smittetilfeller i Oslo. Det er fortsatt ganske store forskjeller mellom bydelene, men kombinasjonen av høy testaktivitet, god smittesporing og mer vaksinasjon vil ganske sikkert bidra til å få kontroll på situasjonen, sier Nakstad.