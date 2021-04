Ber om 100.000 ekstra vaksiner

Vaksineringen av hovedstaden går for sakte, mener byrådet i Oslo. Nå kommer de med et kontroversielt forslag. Bergen liker det ikke. Trondheim er avventende.

Byrådet i Oslo orienterte tirsdag om en gjenåpningsplan for hovedstaden. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

27. apr. 2021 21:01 Sist oppdatert nå nettopp

Helsebyråd i Oslo Robert Steen foreslår at helsemyndighetene og regjeringen tar et skippertak for å styrke vaksineringen i Oslo.

Steen ber om at en enkelt ukeleveranse til Norge på 100.000 doser brukes på hovedstaden og bare den. Det er alt som skal til for å løse Oslos store vaksineutfordring.