Folket er positive til en koronapreget jul: – Vi skal huske 2020 som året vi var sabla kreative

Onsdag ble det offentliggjort at julen blir preget av strenge restriksjoner. Oslos befolkning holder fortsatt motet oppe.

Christina Fraas (f.v.) og Inger Helene Mosland har store planer om gjennomføre kreative løsninger for å få samlet familien på en trygg måte. Foto: Karen Gjetrang

Marthe Laurendz Jensen

2. des. 2020 17:38 Sist oppdatert 13 minutter siden

Endelig har vi fått en oppklaringen i hva som er reglene for julen.

De kom nøyaktig tre uker før lille julaften. Onsdag presenterte regjeringen sine råd for den kommende høytiden.

Hovedregelen er å begrense antall kontakter både før og under julefeiringen.

Rådet om å ha inntil fem gjester opprettholdes til over nyttår, men på to av dagene i ferien, kan man ha inntil ti gjester.

– Julen er ikke avlyst, men annerledes

I Oslos hovedgate Karl Johan myldrer det av juleklare mennesker, til tross for et ruskete regnvær. Det er ingen tvil om at årets julefeiring blir annerledes. De Aftenposten har snakket med er alle klare for å gjøre det beste ut av høytiden.

Christina Fraas og venninnen Inger Helene Mosland er blant dem som syns det er lurt å opprettholde de strenge restriksjonene.

– Slik må det nesten bare være, sier Fraas.

Hun er vant til en julefeiring der de samles over 20 personer på julaften. I år skal hver kjernefamilie feire for seg. Det betyr at de vil sitte kun fire personer rundt middagsbordet denne gangen. Selv om det åpnes opp for å samle ti personer nå, skal planen holdes. Fraas forklarer at det er bedre å være på den sikre siden.

– Det er trist å ikke få sett alle, men det hadde vært enda tristere å spre smitte. Vi gjør dette av kjærlighet, sier Fraas.

For å unngå en ny smittebølge skal jentene følge alle råd og regler. De syns det er viktig å bevare kontrollen på viruset.

– En ting er sommerferien, men en annen ting er julen. Da samles mange og vi må alle være forsiktige, sier Fraas og legger til at hun er ekstra bekymret for mor og far.

– Jeg føler julen er litt avlyst. Det blir ikke de selskapene man er vant til, sier Mosland.

Likevel har Mosland tenkt grundig gjennom flere løsninger på problematikken. Hun forteller at utedag, akedag og utekino er eksempler på kreative ting hele familien kan gjøre for å samles. For henne har det blitt viktig å huske på at julen faktisk ikke er avlyst, men bare annerledes.

– Vi må gjøre det beste ut av det, sier hun.

Familien til Fraas har planer om å livestreame pakkeåpningen med resten av gjengen som ikke kan samles. Da er de litt sammen likevel.

– Vi skal huske 2020 som året vi var sabla kreative, sier Fraas.

Grete Østgaard har siden pandemiens utbrudd i Norge tatt alle hensyn. Foto: Karen Gjetrang

Reglene tas på alvor

– Mye er annerledes i år, sier Grete Østgaard. Selv synger hun i et kor som har måtte avlyse alt av øvelser og konserter. Ikke blir det noen julelunsjer heller. Helt siden mars har Østgaard forholdt seg til restriksjonene og generelt vært lite bekymret. Gjennom hele julen er planen å aldri samle mer enn fem personer.

– Vi må ut av dette med livet i behold, sier hun.

Haldis Grongan og sønnen Hans Petter Grongan er enige i at julen på ingen måte er ødelagt. De gleder seg til å feire julen sammen.

– For meg gjør ikke tiltakene så veldig mye. Jeg er ikke den som løper rundt uansett, sier Haldis.

I dag var planen å ha litt kvalitetstid sammen på julemarkedet i Spikersuppa. Ved butikkbesøk er de nøye med å holde avstand og bruke munnbind. Ingen av dem er spesielt bekymret for koronasituasjonen. De følger med på reglene og er forsiktige.

Haldis Grongan og sønnen Hans Petter Grongan skal feire en rolig jul sammen i år. Foto: Karen Gjetrang

Savner den normale hverdagen

Max Vassgård syns i likhet med de andre at det er bra med strenge tiltak. Han håper en normal hverdag snart kommer.

– Med tanke på hvordan dagens smittesituasjon er, så må det holdes strengt, sier han.

At regjeringen nå åpner opp for å kunne møtes ti personer to ganger i julen, syns han er fint. Julaften feirer han uansett ikke med flere, så han tror feiringen blir ganske normal.

– Det er negativt at julen ikke blir helt som vanlig, men det er positivt om situasjonen blir bedre med tiden. Vi har levd slik vi gjør nå ganske lenge, sier Vassgård. Han kjenner på en utålmodighet til et liv uten pandemi.

Max Vassgård håper en streng jul kan sørge for at den normale hverdagen kommer raskere. Foto: Karen Gjetrang

Abdullah Al-Rakkai feirer ikke jul, så for ham utgjør ikke de nye tiltakene i dag en stor forskjell. Han har ikke tenkt så mye over hvordan de påvirker andres julefeiring.

Vesta Pundinaite syns på sin side at en jul med restriksjoner er helt greit.

– Vi må stå sammen for å ikke gjøre situasjonen verre. Det må vi leve med, sier hun.

Abdullah Al-Rakkai og Vesta Pundinaite er gamle venner som nyter førjulstiden i Oslos gater. Foto: Karen Gjetrang