Oslo Sp ber Raymond Johansen danne byråd uten MDG

– Jeg har mistet troen på MDG som byrådsparti, sier Bjørg Sandkjær, Oslo Sps representant i bystyret. Hun ber Ap og SV danne byråd uten MDG.

Bjørg Sandkjær (til venstre) er Sps ene representant i Oslo bystyre. Hun mener MDG ikke er skikket til å sitte i byrådet etter partiets håndtering av mistillitsvedtaket mot Lan Marie Berg. Her sammen med partileder Trygve Slagsvold Vedum (til høyre) og Sps listetopp til Stortinget Jan Bøhler i januar. Foto: Olav Olsen

19. juni 2021 19:01 Sist oppdatert nå nettopp

Alle partiene i bystyret har nå gitt sitt råd til Oslos ordfører Marianne Borgen om hvem som bør danne nytt byråd i Oslo.

Det rødgrønne byråd gikk av onsdag som svar på mistillitsvedtaket mot byråd Lan Marie Berg (MDG).

Nå forteller Sandkjær for første gang hvilket råd hun ga Borgen: Hun ba henne gi Raymond Johansens byråd en ny sjanse – men med én viktig endring: Miljøpartiet De Grønne (MDG) skal ikke lenger være en del av det.

– Vi i Sp har mistet tilliten til MDG som byrådsparti. De har vist at de setter seg selv foran samarbeid og styring av byen, sier Sandkjær.

Hun har anbefalt Borgen å se på muligheten for et Ap- og SV-basert-byråd.

– Og vi blir selvsagt også med hvis vi blir spurt, understreker Sandkjær.

Ønsket lokalt samarbeid med MDG

På nasjonalt plan har det pågått en ordkrig mellom Senterpartiet og MDG i lang tid. Sandkjær avviser at hennes utspill må leses inn i den nasjonale striden – og i lys av at valget nærmer seg.

Hun sier at hun var positiv til MDG da hun kom inn i bystyret i 2019, og at hun hadde et håp om at de kunne vise at de kunne samarbeide lokalt.

– Jeg synes det er viktig det MDG gjør med å løfte klimasaken, sier hun.

Sandkjær har ved tidligere anledninger fått spesifikt ros fra MDG for å være saklig og konstruktiv. Senest forrige uke da flere MDG-topper kritiserte opposisjonen i Oslo.

– Det kan kanskje også underbygge at det ikke er jeg som har valgt dette tidspunktet for å gå ut med kritikk, sier Sandkjær, med henvisning til at stortingsvalget snart står for tur.

– Total mangel på respekt

Sandkjær sier det har vært «flere små skritt på veien» mot at hun nå har mistet troen på MDG som byrådsparti. Hun peker blant annet på hvordan MDG håndterte en sak om konsesjonsrett til gårdene i Maridalen, og nå nylig om håndteringen av en sak om en kennel i Groruddalen.

Hun sier begge sakene for henne viste at MDG setter ideologi foran enkeltmenneskers skjebne.

– Men det viktigste har vært vannverkssaken, og hvordan både byråden og hele MDG Oslo har opptrådt i saken, understreker Sandkjær.

Hun mener håndteringen har vist en «total mangel på respekt for flertallet i bystyret».

– Dette handler ikke om enkeltbyråder, men om hvordan et helt parti forholder seg til det å ha byrådsmakt og hvordan de følger opp den rollen, sier hun.

– Dette er voldsomme anklager. Jeg er overrasket, sier Siren Stav, gruppeleder i Oslo MDG. Foto: Olav Olsen

MDG: – Ufint og useriøst

– Dette er voldsomme anklager, skriver Sirin Stav, gruppeleder i Oslo MDG, i en kommentar.

– Jeg må si at jeg er overrasket over at de kommer med så harde angrep. Det er ufint og useriøst å påstå at MDG ikke styrer byen på en trygg og ansvarlig måte, slik vi har vist gjennom seks år i byråd og senest gjennom pandemien, skriver Stav.

Hun peker på at politikerne i Oslo i 50 år er blitt advart om at mangel på reservevannsforsyning er den mest alvorlige trusselen mot Oslo-folks sikkerhet, men at det først var en MDG-byråd som fikk satt det i gang.

– Den type politisk spill som vi har vært vitne til i mistillitssaken mot Lan, kan gjøre det vanskeligere for andre politikere å ta tak i store og kompliserte prosjekter som velgerne ikke roper om, men som er kritisk for innbyggernes helse og sikkerhet, skriver Stav.

Fakta Fakta om mistillitsvedtaket mot Lan Marie Berg Onsdag stemte et flertall i Oslo bystyre for et mistillitsforslag mot byråd Lan Marie Berg (MDG).

Forslaget ble fremmet av Frp, og det fikk støtte fra Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet, FNB og Rødt.

Bakgrunnen var de store overskridelsene på Oslos nye vannrenseanlegg. Bystyreflertallet mener Berg har hatt for dårlig styring med prosjektet og skulle ha informert bystyret langt tidligere om saken.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) varslet i forkant av avstemmingen at hele byrådet ville gå av, dersom mistillitsforslaget fikk flertall. Etter avstemmingen varslet dermed Johansen sin avgang.

Partiene i byrådet fortsetter likevel å styre Oslo, som et såkalt forretningsministerium. Det betyr at byrådet sitter midlertidig og har begrenset autoritet.

Det er Oslos ordfører Marianne Borgens (SV) ansvar å peke ut hvem hun mener bør danne nytt byråd. Dette skjer trolig mandag.

Raymond Johansen har varslet at han ønsker å danne nytt byråd igjen basert på Ap, SV og MDG. Han har flertall i bystyret og får dermed trolig jobben på nytt. Vis mer

Kritiserer Raymond Johansen

Bakgrunnen for mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg er milliardoverskridelsene på Oslos nye vannforsyningsprosjekt. Et flertall i bystyret mener at Berg har hatt for dårlig styring av prosjektet, og at hun har informert bystyret for sent i saken.

Sandkjær er også svært kritisk til byrådsleder Raymond Johansens håndtering, både av selve saken og mistillitsforslaget.

– Han er øverste ansvarlig og burde også ha sørget for å informere bystyret tidligere og vært tettere på, sier hun.

Hun har likevel fortsatt tillit til Ap, og SV, som styringspartier i byråd.

– Jeg synes MDG har vist en sånn forakt for oss folkevalgte, og jeg har ikke sett det hos Ap og SV, sier Sandkjær.

Oslo Sp mener også Raymond Johansen har sviktet i vannforsyningssaken. Men de vil gi han en ny sjanse som byrådsleder. Foto: Olav Olsen

Sp med kun én representant har ingen mulighet til å påvirke resultatet, men Sandkjær har en klar oppfordring til bystyret:

– Det virker nesten som Raymond Johansen tar det for gitt at de skal komme tilbake med Ap, SV og MDG-byråd med støtte fra Rødt. Jeg synes vi kanskje skal tenke oss om og se om det finnes andre muligheter, sier hun.

– Det vil i tilfelle bli et byråd med et enda større mindretall enn i dag. Hvor styringsdyktig vil det kunne være?

– Byrådet i dag er allerede et mindretallsbyråd og må søke støtte fra sak til sak for å få flertall. Særlig i byutviklingssaker har de gjort det med mange ulike partier, så det er ikke noe nytt, sier Sandkjær.

Marianne Borgen har sagt at hun trolig er klar til å peke på den hun mener bør forsøke å danne nytt byråd allerede på mandag.