Foto: Hans O. Torgersen Slik så det ut i Oslos paradegate i mars. Søndag formiddag var det yrende folkeliv i Oslo sentrum. Oslo Koronaviruset Slik har Oslo våknet til liv etter koronadvale. Enkelte steder besøkes mye mer enn før pandemien.

Etter månedsvis med hjemmesitting har Oslo-folks bevegelser nærmest eksplodert etter gjenåpningen.

20. juni 2021 20:54 Sist oppdatert nå nettopp

Hva gjorde du i mars 2021? Bor du i Oslo, er svaret mest sannsynlig «nesten ingenting». Siden Oslo kommune begynte å innhente data på folks bevegelser innad i byen, har dataene aldri vært så lave som for tre måneder siden.

Bildet øverst i artikkelen er av Karl Johan natt til søndag 7. mars. Vanligvis ville paradegaten vært fylt med festglade mennesker. I mars kunne den øde gaten like gjerne vært et filmsett for åpningsscenen av en terningkast tre westernfilm.

27. april, startet Oslo en gradvis gjenåpning.

6. mai gikk byrådet over til trinn to i gjenåpningsplanen.

26. mai åpnet blant annet kafeer, skjenkesteder og restauranter.

Onsdag denne uken ble de fleste lokale regler fjernet.

Og hvis du føler at det har vært mye folk på farten i Oslos gater de siste ukene, da har du helt rett. Tall fra Oslo kommune viser at etter 26. mai har byen enkelte dager blitt brukt tilnærmet like mye som før noen i det hele tatt hadde hørt om korona.

– Men vi har mer å gå på. Denne byen er mye mer pulserende enn det vi har sett hittil, sier avdelingssjef for strategi og utvikling i Beredskapsetaten, Osman Ibrahim.

Rådhuskaia søndag formiddag. Ut av fergene fosser det folk som har nytt sommersolen på en av Oslofjordens øyer.