Kraftig provosert av innlegg om Lan Marie Berg: – For drøyt

MDG-leder Une Bastholm, gruppeleder Sirin Stav og partiveteran Rasmus Hansson går alle til angrep på opposisjonen i Oslo i ulike innlegg.

Nå reagerer opposisjonen som mener beskyldningene er for drøye.

«Lan er nok den grundigste og mest sta politiske håndverkeren jeg kjenner, uten å noen gang miste synet av visjoner, mål og løfter. Men siden hun ikke kan tas på gjennomføring, blir opposisjonen i Oslo bystyre stadig mer kreative. Mugne, patriarkalske fordommer og kjønnsstereotypier som mistenkeliggjør resultatrike kvinner gjør det mulig.»

Det skriver MDG-leder Une Bastholm på Facebook. Bakgrunnen er mistillitsforslaget som Frp og FNB har fremmet mot byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG).

Resten av opposisjonen har ikke bestemt seg for om de vil støtte forslaget, men har deltatt i høringen av byråden.

– Mistillitsforslaget og kjøret mot Lan Marie Berg handler lite om parlamentarisk kontroll av makten, og mye om å ydmyke en politisk rival, skriver MDG-veteran Rasmus Hansson i et innlegg i VG.

– Påstander jeg ikke kan akseptere

Uttalelsene får Rødt gruppeleder i Oslo, Eivor Evenrud, til å reagere kraftig.

– Vi har jobbet ryddig og grundig med denne saken i flere uker, og behandler alle byråder ut fra sitt ansvar, ikke hvem de er. At ulike tillitsvalgte i MDG nå går ut og mener dette handler om at byråden er kvinne, eller at dette handler om «mugne patriarkalske fordommer,» er påstander jeg ikke aksepterer å bli beskyldt for, sier Evenrud til Aftenposten.

Hun mener uttalelsene går for lang:

– De kan få vri og vende på ting så mye de vil, og også lese kritikken av byrådens håndtering av vannforsyningssaken i verste mening om de vil.

– Men å tillegge andre motiver som å «sverte» eller å ha «mugne patriarkalske fordommer» er for drøyt. Nå må de rett og slett stoppe denne personifiseringen av politikken. Jeg er opptatt av at politikere i tunge verv og med mye makt skjøtter sitt verv og sitt ansvar riktig, og bryr meg filla om hvilket kjønn de identifiserer seg som, sier Evenrud.

Sp-politiker provosert

Også Senterpartiets gruppeleder Bjørg Sandkjær har latt seg provosere av MDG i dag.

Hun har tatt til motmæle mot et innlegg fra MDGs gruppeleder i Oslo, Sirin Stav.

– Jeg reagerer på å bli beskyldt for å ville sverte byråd Berg. Det siste jeg vil er å sverte en ung, kvinnelig politiker. Tonen i denne diskusjonen blir ikke bedre av slike beskyldninger, mener Sp-politikeren.

I innlegget som har provosert, spør MDGs gruppeleder:

“Hvordan sverter man en populær politiker som Lan Marie Nguyen Berg? Opposisjonen i Oslo bystyre er i ferd med å gi oss en enkel innføring”

Hun går så gjennom hvordan hun mener opposisjonen går frem for å sverte Berg.

– Reagerer på historiefortelling

– Jeg reagerer på en historiefortelling med en kollektiv beskyldning mot en samlet opposisjon om at våre kritiske undersøkelser av norgeshistoriens største kommunal investering, blir mistenkeliggjort, sier Sandkjær til Aftenposten, og fortsetter:

– Jeg blir provosert. Dette er en alvorlig sak. En stor sak. Vi som sitter i bystyret prøver å behandle denne skikkelig og blir mistenkeliggjort på den måten, sier Sandkjær som mener innlegg som dette polariserer debatten.

Hun peker på at Lan Marie Berg har opplevd store mengder uakseptabel hets, som Sp tar avstand fra.

– Nettopp derfor er det ekstra viktig for Senterpartiets del å skille person og sak. Vi er opptatt av å være ryddige. Men vi må også ta byråd Berg på alvor og vurdere denne saken skikkelig, sier hun.

– Hederlig unntak

Sirin Stav skriver i en melding til Aftenposten at hun ikke har nevnt Sp i innlegget sitt.

– Jeg opplever at Bjørg Sandkjær er et hederlig unntak i opposisjonen i Oslo bystyre som holder seg for god for politisk spill. Hun går grundig inn i sakene, og jeg har stor respekt for henne som politiker, skriver Stav.

Hun skriver videre at det selvsagt er legitimt med en høring, og at det er helt på sin plass med kritiske spørsmål.

– Det jeg reagerer på er begrunnelsene for trusler om mistillit, spesielt de doble standardene. Ikke minst at hun anklages for å ikke være «ydmyk nok»- Berg måles etter helt andre målestokker enn andre byråder eller statsråder, sier hun.

Har tatt selvkritikk

Gigantprosjektet som skal frakte drikkevann til Oslo fra Holsfjorden i Lier, er det største i Oslos historie. Da byrådet la frem sitt reviderte budsjett 20. mai, ble det kjent at prosjektet ligger an til å bli 5 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Opposisjonen har reagert på at de ikke ble varslet om overskridelsen tidligere. Selv sier Berg at hun ble kjent med saken i desember i fjor. Hun sier hun ville kvalitetssikre informasjonen før hun gikk til bystyret for å be om mer penger.

Under høringen i saken forrige uke, avfeide Berg all kritikk. Men denne uken innrømmet hun at hun kunne vært tidligere ute med informasjon til bystyret.

Det hindret ikke Frp og Bompengepartiet fra å fremme sitt mistillitsforslag mot Berg, det andre mistillitsforslaget mot byråden på under et år.

Sp og de borgerlig partiene har ikke avvist at de vil støtte forslaget. Dermed ligger trolig Bergs skjebne i Rødts hender. Partiet reddet henne fra et mistillitsforslag før jul. Spørsmålet er om de vil gjøre det igjen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har tidligere sagt at han har tillit til Berg. Han gjentar det samme ovenfor Aftenposten fredag.

– Jeg har full tillit til byråd Lan Marie Berg, utover det tror jeg det er klokt av meg å ikke diskutere denne saken gjennom media nå, sier byrådsleder Raymond Johansen.