Tre tiltalt etter Prinsdal-drapet: – Målrettet drap

Tre unge menn er tiltalt etter drapet på Halil Kara (21) i Prinsdal i fjor. Motivet knyttes til en årelang gjengkonflikt.

21 år gamle Halil Kara ble skutt og drept utenfor Prinsdal Grill 10. januar i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I fjor hadde Halil Kara og noen kamerater spist kebab på Prinsdal Grill i Prinsdal sør i Oslo. Da de kom ut på parkeringsplassen foran gatekjøkkenet, ble de møtt av en maskert mann.

Utenfor gatekjøkkenet ble Halil Kara skutt og drept.

Nå er tre menn tiltalt for drap eller medvirkning til drap:

En 21 år gammel mann er tiltalt for drap.

En 21 år gammel mann som skal ha kommet med drapsvåpenet til stedet.

En 19 år gammel mann skal ha vært med hovedtiltalte på stedet.

De tre mennene kobles til det kriminelle gjengmiljøet Young Bloods fra Holmlia.

– Vi mener dette er et målrettet drap, sier statsadvokat Andreas Schei fra Oslo statsadvokatembeter til Aftenposten.

Statsadvokat Andreas Schei. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ukjent motiv

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han var heller ikke i Prinsdal da drapet ble begått, sier advokat Øyvind Bratlien.

Han forsvarer 21-åringen som er tiltalt for medvirkning til drap.

Advokatfullmektig Farid Bouras representerer den tiltalte 19-åringen.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han har forklart seg flere ganger for politiet og er trygg på at domstolen vil se hans rolle, sier Bouras.

Advokat Morten Furuholmen, som forsvarer den drapstiltalte 21-åringen, ønsker ikke å kommentere tiltalen på nåværende tidspunkt overfor Aftenposten.

21-åringen er også tiltalt for å ha slått en av kameratene til Kara med våpenet i hodet og truet samme person med et våpen utenfor Prinsdal Grill.

Drapet blir sett i sammenheng med en gjengkonflikt mellom miljøer på Mortensrud og Holmlia i Oslo. Konflikten strekker seg flere år tilbake i tid, ifølge Schei.

– Vi kan ikke si noe om foranledningen til drapet eller hvorfor Kara ble drept, sier statsadvokat Schei.

Dagen etter drapet skal 21-åringen ha blitt kjørt til Göteborg av to personer. Der skal han ha reist videre med buss til Hamburg i Tyskland. Han ble til slutt pågrepet i Ungarn etter å ha blitt etterlyst internasjonalt.

Halil Kara ble skutt i hodet og døde utenfor Prinsdal Grill. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skjulte våpen i bilen

21-åringen som er tiltalt for å ha medvirket til drapet, er også tiltalt for å oppbevare våpen både før og etter drapet i Prinsdal.

Politiet mener 21-åringen kom til Prinsdal med våpenet som ble brukt til å drepe Kara. Men han var ikke til stede da Kara ble drept.

14. januar, fire dager etter drapet, ble 21-åringen stoppet av politiet utenfor Oslo tingrett.

21-åringen satt da i sin egen bil, som politiet visiterte. Da avdekket politiet et lite hulrom over speilet i taket inne i bilen. Der fant politiet to skytevåpen med ammunisjon.

Også i desember 2018 ble han tatt med våpen, kommer det frem av tiltalen.

Det er ikke tatt ut tiltale mot tre personer som tidligere har vært siktet i saken.

Blant disse er en person som etter det Aftenposten kjenner til har vært svært sentral i den Holmlia-baserte gjengen Young Bloods. Mannen har tette bånd til den antatte gjenglederen som i juni ble dømt til syv års fengsel i Oslo tingrett.

Dommen har vært oppe til ankebehandling Borgarting lagmannsrett, der innrømmet mannen drapsforsøket på en annen gjengleder i 2012.

Politiets kriminalteknikere jobber utenfor Prinsdal Grill i januar i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tiltalt tenåring kan ha pekt ut drapsmannen

I avhør med politiet har den drapstiltalte 19-åringen forklart at han ankom åstedet sammen med den hovedtiltalte 21-åringen like etter klokken 23.05, ifølge en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett.

Da skal drapsofferet og vennene hans ha vært inne på gatekjøkkenet og spist mat. De to drapstiltalte mennene satt da i en bil like ved gatekjøkkenet. Mens de satt i bilen tok de kontakt med den tredje drapstiltalte mannen, ifølge tiltalen.

Rundt en halvtime senere kom 21-åringen med en annen bil og leverte drapsvåpenet.

Rundt 15 minutter senere, klokken 23.49, falt skuddene. Teledata viser at den antatte drapsmannen og den medtiltalte 19-åringen løp fra stedet rundt midnatt.

– Det er ikke 19-åringens forklaring, men politiets tolkning som er sitert, sier advokat Bratlien, som representerer en av de andre tiltalte, om det som kommer frem av kjennelsen.

Bønneminnestund for drapsoffer på Prinsdal i Søndre Nordstrand muslimske senter. Foto: Jan Tomas Espedal

Gjengkonflikt

Konflikten mellom miljøene på Mortensrud og Holmlia strekker seg langt tilbake i tid.

Natt til 7. oktober i 2017 jaktet politiet gjerningsmenn etter at en 23-åring ble skutt i bakhodet i Dyretråkket på Holmlia i Oslo. Tre menn i 20-årene ble til slutt dømt for drapsforsøket.

Oslo-politiet gikk i fjor ut og erklærte at Young Bloods hadde blitt oppløst.

De siste årene er flere sentrale skikkelser blitt dømt til lengre fengselsstraffer. Men sentrale personer fra miljøet er fortsatt ansett som aktive i gjengmiljøene, får Aftenposten opplyst av personer som jobber med problematikken i Oslo politidistrikt.