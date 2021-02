Oslos treningssentre er fortsatt stengt, men det står over 50 apparatparker rundt omkring i byen. Her får du tipsene for styrketrening i kulden.

12. feb. 2021 21:22 Sist oppdatert 17 minutter siden

Nesten 700.000 korsrygger fikk denne uken den ventede, fryktede beskjeden: Oslo forblir i lockdown-ring 1, og treningssentrene forblir stengt.

Det får kommunen klare tilbakemeldinger om:

– Bare sist uke fikk byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet over 100 henvendelser om treningssentre. Noen av dem er veldig ampre i tonen. Likevel er det ennå ikke tid for å åpne treningssentre for voksne innendørs, sier idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV).

– Fortsatt gjelder statlige regler med strenge tiltak for Oslo, sier han.

Slår et slag for lavterskel styrketrening

Yngvar Andersen, gründer og trener i Naardic. Foto: Siri Øverland Eriksen

– Noe av det mest positive med å trene ute er å treffe folk. Så lenge man ikke har underliggende sykdommer, skal det være fullt mulig å trene styrke i minus 10 grader. Gode hansker eller votter er essensielt, sier Yngvar Andersen.

Treningsparker utendørs er et alternativ, eller du kan kombinere styrke med en joggetur.

– Enten man reiser til en apparatpark for å trene dedikert i en times tid eller tar et stopp på fem til ti minutter underveis i en gåtur eller joggetur, øker sjansen for at du ikke blir blant de 25–30 prosent av oss som sliter med rygg, nakke og skulderskader, sier Andersen.

– Bare ti minutter med god styrketrening kan ha god effekt, fortsetter han.

Det gjelder både på eget gulv og i apparater utendørs. Holdningsmuskulaturen lider spesielt av en stillesittende livsstil. Det er muskelgruppene i øvre del av rygg og baksiden av skuldrene.

Meyrs metode for trening utendørs

Kyle Meyr (30) trener styrketrening utendørs tre ganger i uken. Her deler han fem tips til hvordan man kan jobbe mot forfallet under nedstengingen:

1. Varme sko og tykk jakke

Meyr har med sin egen stang og sandsekker til apparatparken i Iladalen. Foto: Espedal, Jan Tomas

– Glem joggeskoene du vanligvis trener i. Her gjelder det å ha ull innerst, varme vintersko og en varm jakke til å bruke mellom settene. Målet er uansett ikke å løpe rundt, vi skal holde oss på det samme stedet.

2. Varm opp flere ganger

Denne kveden er det rundt 15 minusgrader. Med ull innerst og varme sko sliter ikke Meyr med kulden. Foto: Espedal, Jan Tomas

– Bruk god tid på å varme opp før du starter. Denne varmen kommer til å forsvinne ganske fort – da gjør du nye oppvarmingsøvelser underveis i økten. Et hoppetau er perfekt til dette.

3. Bruk treningsstrikker

Ved hjelp av treningsstrikk kan øvelsene gjøres lettere, som her. Foto: Espedal, Jan Tomas

– Den enkleste måten å få brukt apparatene på en god måte, er ved å bruke treningsstrikker. De kan brukes til å gjøre øvelsene lettere eller hardere når kroppsvekten er den du skal bruke i treningen.

4. Supersett

– Et supersett er når du gjennomfører et sett (de planlagte repetisjonene pr. runde) og deretter fortsetter på en litt lettere måte. Det kan for eksempel være å ta armhevinger på tærne, og deretter gå rett over til armhevinger på knærne.

5. Vær kreativ og ikke svett

På ekspedisjoner i polare strøk og i Oslos apparatparker gjelder det samme mantraet: Hva enn du gjør, ikke svett. Foto: Espedal, Jan Tomas

– Kroppsvekten er alt du har, men se om det er noe du kan løfte i nærheten. Og juster klesmengden så du ikke begynner å svette. Da vil du fryse fra det sekundet du er ferdig med øvelsen.

Kommunen kartlegger treningsapparatene

Oslo kommune jobber nå med å kartlegge alle utendørs trim- og treningsapparater.

– Vi er ikke ferdig med denne kartleggingen. Man må derfor ta forbehold om at oversikten ikke er fullstendig pr. i dag, sier pressevakt Guro Birkeland Tangen hos Bymiljøetaten.

Under er de over 50 utendørsanleggene de så langt har kartlagt, fordelt etter bydel. Ved å klikke på et stedsnavn kommer posisjonen opp i Google Maps.

Alna

Furuset aktivitetspark

Haugerud idrettsanlegg

Teisenparken

Trolldalen

Lindebergparken

Bjerke

Løren idrettspark

Veitvetparken

Frogner

Frognerstranda

Frognerbadet tuftepark

Havnepromenaden tuftepark

Tinker’n

Gamle Oslo

Etterstadsletta friområde

Grønland park

Sommerfrydhagen

Turvei D2

Tøyen kulturpark

Tøyen skole

Myntgata 2

Grorud

Ammerudgymmen

Humbleby

Apalløkka skole

Grünerløkka

Ensjø

Tiedemannsjordet

Øysteins plass

Nordre Aker

Myrerjordet

Gjerdrumsvei tuftepark

Kollhytta

Kringsjå SIO

Langsetløkka

Nordstrand

Lambertseter tuftepark

Sagene

Voldsløkka idrettspark

Bjølsenparken

Iladalen

Lilleborgbanen

Sandaker ballplass

Torshovdalen

St. Hanshaugen

Idioten

Kristparken

Evald Ryghs plass

Fagerborg videregående skole

St. Hanshaugen park

Westye Egeberg

Sophus Bugges plass

Stovner

Lia aktivitetspark

Fossumparken

Jesperudjordet

Rommensletta sør

Liastua

Vestli Idrettslag

Vestli skole

Søndre Nordstrand

Prinsdal idrettsanlegg

Asperuddumpa idrettspark

Holmlia idrettspark

Bjørndal idrettspark

Vestre Aker

Holmenparken syd

Hovseterdalen turvei A4

Hovseterveien treningspark

Mærradalen tuftepark

Heming idrettsanlegg

Østensjø

Haraløkka idrettsanlegg

Bogerud aktivitetspark