Smitten i Oslo øker igjen, men byrådet åpner for idrett inne og ute for barn og ungdom

Oslo har hatt en liten smitteøkning de siste dagene. Derfor vil hovedstaden åpne gradvis i tiden fremover. I første omgang er det idrett for barn og unge som er prioritert.

Byrådsleder Raymond Johansen forteller nå hvilke tiltak som skal gjelde for Oslo fra torsdag. Foto: Olav Olsen

17. feb. 2021 13:31 Sist oppdatert nå nettopp

På en pressekonferansen tirsdag ettermiddag sa helseminister Bent Høie (H) at regionale tiltak i Oslo og Viken (ringtiltakene) avvikles fra natt til torsdag.

Derfor kan Oslo kommune nå lette på tiltakene. Onsdag ettermiddag presenterte byrådsleder Raymond Johansen tiltakene som skal gjelde fra 18. februar:

Studenter i Oslo kan dra på lesesaler og biblioteker på sine studiesteder.

Oslo åpner for trening og fritidsaktiviteter for ungdom opptil 19 år . Det gjelder både innendørs og utendørs.

Aktivitet og idrett for voksne utendørs blir også tillatt. Det skal maks være ti personer i grupper og de må holde en meters avstand.

Kjøpesentrene i Oslo må fremdeles være stengt.

Også treningssentrene vil holde stengt fremover.

Oslo fortsetter med skjenkestoppen.

Johansen sier at han er opptatt av en gradvis åpning av byen. Han tror at kjøpesentrene kan åpnes om noen uker. Kommunen vil komme med nye retningslinjer om to uker.

Han ser heller ikke bort ifra at treningssentrene kan åpne etter vinterferien, men er redd for at økte smittetall kan sette en stopper på det.

Frykter at de må stenge igjen

Omar Samy Gamal (SV), byråd for idrett, kultur og frivillighet, sier at det har vært viktig for dem å prioritere barn og unge.

– Vi begynner med en gradvis og kontrollert åpning av samfunnet igjen og da er barn og unge der vi åpner først. Barneskolen og fritidsaktiviteter for barn åpnet først, så åpnet det for ungdomsskolen og nå er det de videregående skolenes tur. Endelig kan vi åpne for fritidsaktiviteter for ungdom innendørs, sier Gamal.

Med fritidsaktiviteter menes både idrett og kulturaktiviteter. De store ungdommene har måttet vente veldig lenge nå, og det er en stor belastning for unge.

– Det er viktig at alle som starter opp aktivitet er nøye på smittevern, sånn at vi minsker risikoen mest mulig nå som vi åpner igjen. Det kan jo skje at vi må stenge igjen, men det håper vi å unngå, sier byråden.

Med fritidsaktiviteter mener byråden blant annet skolerevyer, kor og teater.

– Det gjelder alle fritidsaktiviteter, ikke bare idrett, presiserer Gamal.

Smitten øker igjen

Den siste uken er det registrert 279 britiskmuterte og 14 forekomster av det sørafrikanske koronaviruset i Oslo, kunne helsebyråd Robert Steen (Ap) fortelle på pressekonferansen.

Etter en betydelig nedgang i uke 4 og 5, gikk antall meldte smittetilfeller i Oslo på ny opp med 28 prosent i forrige uke. Det ble registrert 496 smittede i forrige uke, mot 388 i uken før. Det viser ferske tall fra FHI.

– Vi står i en krevende situasjon der vi på den ene siden ser smitten har steget noe den siste tiden, mens vi på den andre siden er fullt klar over den tunge byrden oslofolk bærer ved langvarige og strenge tiltak. Vi må balansere behovet for smittevern med behovet for gjenåpning. Det er krevende, men jeg er veldig glad for at vi nå kan fortsette den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av byen vår, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådslederen er glad for at smitten nå er under kontroll i byens sykehjem.

– Det er 19 dager siden nye nysmittede på våre sykehjem, sier Johansen.

Han sier at vaksineringen beskytter våre eldre.

Roste Groruddalen

Johansen roste samtidig innbyggerne i Groruddalen der smittetallene er på vei ned. Det høyeste smittetrykket i Oslo er nå registrert i bydel Sagene med 259,5 smittede pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene. På annenplass ligger Bjerke med 239 smittede.

Stovner bydel, som tidligere var hardest rammet, har nå 165 smittede pr. 100.000, som er under en tredjedel av det var på det meste.

Tiltakene vil i utgangspunktet vare i to uker, fra torsdag 18. februar til 3. mars.

Næringslivet: kjøpesentrene må åpnes

Hovedorganisasjonen Virke, som representerer over 24.000 virksomheter med over 280.000 ansatte innen norsk næringsliv, er ikke fornøyd med at kjøpesentrene fortsatt må holde stengt.

− Det er uforståelig at mange butikker på kjøpesenter fortsatt må holde stengt. Det er strengere tiltak enn hva helsemyndighetene anbefaler ut fra smittetrykket i Oslo. Vi har sett stor omsetningsøkning i nabokommuner som har holdt åpent. Fortsatt stenging i Oslo er negativt for virksomhetene, arbeidsplassene disse representerer – og kan gi fortsatt økt mobilitet i samfunnet, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke i en pressemelding.

Han legger til at fortsatt strenge tiltak gjør at det haster for Stortinget å forbedre kompensasjonen til virksomhetene. Mange virksomheter trenger kompensasjon for lønnskostnader og tap av varelager for å klare seg gjennom krisen.

Også NHO Service og Handel reagerer på at Oslo beholder begrensningene som gjelder for kjøpesenter.

– Vi er svært overrasket over at Oslo velger å innføre en lokal forskrift som betyr at en rekke butikker på kjøpesentra fortsatt må holde stengt. Dette skjer etter at regjeringen tirsdag, med støtte fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, fant det forsvarlig å holde butikker i kjøpesenter åpne, sier Linda Vist, direktør for handel i NHO Service og Handel.