Vil ikke ødelegge ferien til Oslo-folk under 45 år. Skal få velge vaksinetime selv.

14. juni åpner Oslo kommune for vaksinering av de under 45 år. Da skal man selv kunne booke vaksinetime.

Foto: Heiko Junge, NTB

21. mai 2021 15:09 Sist oppdatert nå nettopp

– Ut fra programmet som er blitt skissert fra regjeringen, vil vi i Oslo være ferdig med alle over 45 år i uke 23, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til Aftenposten.

Steen sier den beregnede datoen for dette er 13. juni. Om tre uker vil altså alle over 45 år ha fått første dose.

– Da åpner vi opp for gruppe 10, alle mellom 18 og 24 år og de fra 40 til 45 år. Det begynner vi med på mandag den 14. juni, sånn som programmet ser ut i dag.

Åpner bookingsystem

14. juni vil Oslo kommune åpne for at alle andre kan booke vaksinetime.

Mens man tidligere har fått tildelt vaksinetime, vil kommunen legge opp til at de under 45 vil kunne bruke et digital bookingsystem der man selv bestiller time.

– Da kan du selv velge vaksinetime. Da kan du styre ferien din og styre din egen vaksinasjon. Særlig for Oslos borgere som har levd under den strenge innesperringen siden begynnelsen av november, tenker vi at det er ekstra viktig å få en friere sommer som kan gi litt energi, sol og fritid, sier Steen.

Ut fra dagens planlagte fordeling vil Oslo være ferdig med alle fra 18 og 45 i første uke av juli.