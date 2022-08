Hvor er det farlig å sykle i Oslo?

Vi trenger din hjelp til å kartlegge hvor i byen det føles utrygt å sykle.

27 minutter siden

Hull i veien? Mye trafikk? Dårlig skilting? Plutselig slutt på sykkelvei?

Vi ønsker å høre fra leserne av Aftenposten hvor dere mener at sykkelbyen Oslo sårt behøver forbedring for å oppleves som trygg og enkel å ferdes i.

I kartet nedenfor kan du markere steder i Oslo og skrive en beskrivelse av hvorfor du mener det er utrygt akkurat der.

Ved å trykke på «Send» godkjenner du at vi behandler og lagrer opplysningene du sender oss, og at vi kan publisere stedsinformasjonen og din beskrivelse av stedet, men vi vil ikke publisere ditt navn.

Dataen som samles inn vil brukes i grafiske fremstillinger og som deler av journalistisk arbeid.

Bakgrunnen for at Aftenposten ønsker innspill fra våre lesere er blant annet at en undersøkelse viser at kun 31 prosent av Oslos befolkning mener at hovedstaden er en trygg by å sykle i. Samtidig skal byrådet de neste fire årene bruke to milliarder på sykkelinfrastruktur i Oslo.